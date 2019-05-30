محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 85.2%

القليوبية - إبراهيم سالم

اعتمد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، نتيجة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للشهادة "الإعدادية" للعام الدراسى 2018/2019، مشيرًا الى أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 89812 طالبًا وطالبة وبلغ عدد الناجحين 75082 طالبًا وطالبة بنسبة 85.2 %.

وأوضح طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم، أن نسبة امتحان إعدادية الصم وضعاف السمع بلغت 90,2% والإعدادية المهنية بنسبة 75,8 % وكانت نتيجة الاعدادية للمكفوفين 100% .

وحرص المحافظ على تقديم التهنئة لأبناء المحافظة من طلاب الشهادة الإعدادية بعد تفوقهم وذلك عقب إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية.