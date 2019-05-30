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محافظ القاهرة يتفقد مشروع المحروسة للإطمئنان على تسكين أهالى الشرابية

الخميس، 30 مايو 2019 11:38 ص
محافظ القاهرة يتفقد مشروع المحروسة للإطمئنان على تسكين أهالى الشرابية هدم عقارات حكر السكاكينى
كتب سيد الخلفاوى
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حرص اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على زيارة مشروع المحروسة (1) لمتابعة تسكين أهالى منطقة حكر السكاكينى القديم بالشرابية، والجارى إزالته فى إطار خطة محافظة القاهرة لتطوير العشوائيات.
 
وتفقد المحافظ خلال الزيارة عدد من الوحدات السكنية التى تم تسليمها للمواطنين للتأكد من تأثيثها بالكامل وتزويدها بالأجهزة الضرورية .
 
والتقى المحافظ ببعض الأسر التى عبرت له عن سعادتها بالانتقال لمساكن أمنة وحضارية واستجاب المحافظ على الفور لمطالب الأهالى بزيادة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة، حيث وجه لمدير مديرية التموين بتوفير السلع والخبز اللازم لأهالى المنطقة كما طالب رئيس هيئة النقل العام بزيادة عدد خطوط أتوبيسات النقل العام التى تربط المنطقة بمختلف المناطق المجاورة .
 
رافق المحافظ فى جولته إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء خالد المحمدى رئيس حى السلام أول وعدد من قيادات المحافظة .

 

 


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