محافظ الغربية: رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك

ووجه المحافظ بتعديل مواعيد تشغيل المخابز خلال فترة العيد بما يحقق وفرة في رغيف الخبز لسد احتياجات المواطنين وتكثيف حملات الرقابة على المخابز البلدية على مستوى مراكز ومدن المحافظة لضمان قيام تلك المخابز بتصنيع حصص الدقيق المدعم المنصرف لها خبزا وعرضه للمواطنين بالسعر المدعم ومطابقته للمواصفات والأوزان المقررة مع مطابقة أرصدة الدقيق مع سيستم الماكينة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وصرح وكيل التموين بالغربية، باستمرار عمل فروع بيع الأسماك التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة خلال عطلة عيد الفطر المبارك وعرض نوعيات الأسماك المختلفه بها سواء الطازجة أو المجمدة أو المصنعه وبأسعار مناسبة وتكثيف عمليات المتابعة والرقابة على مختلف المنافذ والمعارض التي تعرض مستلزمات العيد من دقيق فاخر ومكرونات ومسلى وزيت طعام ولحوم مجمدة ومبردة وكذا الحلوى والكعك ومستلزماته لضمان سلامة المنتجات وعرضها للمستهلك دون غش أو تدليس مع اتخاذ مايلزم من إجراءات حيال المخالفين .

وأصدر محافظ الغربية تعليماته باستمرار عمل لجان المرور والتفتيش لمراقبة المخابز، والتنسيق مع الصحة والطب البيطرى للتأكد من سلامة كافة السلع التى تطرح بالأسواق ومختلف المنافذ وكذا الثلاجات أو أماكن الحفظ وبما يحقق السلامة والحماية للمستهلك والمتابعة اليومية لأرصدة السلع المختلفة بالأسواق للتأكد من وفرتها.

وأشار الى ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على مختلف منافذ صرف المقررات التموينية المدعمة والبدالين والتي تصرف لأصحاب البطاقات التموينية لضمان استمرار الصرف للمستحقين دون تلاعب أو استغلال وإلغاء إجازة المفتشين المكلفين بالإشراف والرقابة على المخابز خلال فترة العيد .

كما أشار إلى استمرار عمل الرقابة والإشراف على مستودعات البوتاجاز بمختلف منافذ الصرف خلال فترة العيد والبالغ عددها 241 مستودع بما فيهم 7 مراكز توزيع لبوتاجاسكو لتحقيق استمرار الوفرة لتلك السلعة الحيوية وتداولها بالأسعار المحددة دون تلاعب أو استغلال مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعه وصول مشحونات البوتاجاز والمواد البترولية بأنواعها لزيادة حجم الطلب خلال تلك الفترة مع استمرار عمل مستودعات البوتاجاز خلال فترة العيد.

وإحكام الرقابة على حلقات تداول الاسطوانات "محطة التعبئة – المستودعات – عمال التوزيع"، وكذا محطات تموين السيارات والبالغ عددها 217 محطة وقود وذلك لخدمة أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة يتم ضبطها.

وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية، أنه سيتم الدفع بسيارات شباب الخريجين وبوتاجاسكو الى المناطق الغير موجود بها مستودعات لسد العجز وتحقيق وفرة في الاسطوانات لقاطني تلك المناطق وبالسعر المحدد وتشكيل غرفه عمليات رئيسية وتدعيمها بمجموعه متميزة من المفتشين بالاضافه الى غرف عمليات فرعية بمختلف الإدارات الفرعية بمراكز ومدن المحافظة لتلقى أى بلاغات أو شكاوى على مدار الساعة واتخاذ مايلزم لحلها.

وأكد محافظ الغربية على ضرورة تكاتف جميع القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة لتوفير السلع الغذائية والتموينية وتوفير الراحة للمواطنين أثناء احتفالهم بالعيد.