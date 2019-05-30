محافظ الجيزة يفتتح محطة مياه الحوامدية ويتفقد الموقف النهائى لـ"جزيرة الدهب"

كتب سيد الخلفاوى

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، محطة مياه الحوامدية والتى تبلغ طاقتها 70 م3/يوم، وبتكلفة إجمالية 313 مليون جنيه، وتخدم سكان مدينة الحوامدية وتوابعها.

أكد المحافظ أنه جارى تنفيذ 16 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة الجيزة بإجمالي طاقة مضافة 430 ألف م3/يوم بتكلفة 2.5 مليار جنيه، ومن المقرر دخولها الخدمة تباعاً لحل مشكلة المياه ببعض مناطق المحافظة والمشروعات تخدم أكثر من 2 مليون مواطن.

وأشار محافظ الجيزة أن الطاقة الإنتاجية للمحطة تبلغ 160 ألف م3/يوم وجارى إنهاء أعمال المرحلة الأولى بطاقة 80 ألف م3/يوم وسوف يتم البدء فى أعمال المرحلة الثانية بعد أقل من 6 شهور، حيث تخدم المحطة أحياء جنوب الجيزة والهرم وحدائق الأهرام والعمرانية وفيصل وجنوب والمنيب.

وأكد محافظ الجيزة، أن شركة مياه الشرب نفذت مجموعة من الحلول والبدائل الإضافية بالتزامن مع المشروعات والمحطات الجديدة للقضاء على أزمة نقص المياه بشكل نهائى شملت رفع كفاءة وقدرات عدد كبير من المحطات منها محطات مياه العياط وفيصل بالإضافة إلى تنفيذ عدد من مشروعات الإحلال والتجديد لشبكات المياه خاصة بمناطق فيصل والهرم، مشيرًا إلى أن حزمة الإجراءات والمشروعات التى تم تنفيذها وفرت ما يقرب من 250 ألف م3من المياه.

وشملت الجوله الاطلاع على المشروعات التى ينفذها الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة حيث استعرض المهندس حسن الفار رئيس الجهاز مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة 6 طلمبات بمحطة مياه إمبابة بتكلفة 25 مليون جنيه والتى تم دخولهم الخدمة مما ساهم فى رفع طاقة المحطة حوالى 50 ألف م3/يوم من مياه الشرب ما ساهم فى حل مشاكل عجز وإنقطاع المياه فى مناطق عديدة شمال ووسط القطاع الشمالى من المحافظة وهى إمبابة وجنوب منشأة القناطر وشرق مركز ومدينة كرداسة وأحياء الدقى والعجوزة ومناطق فيصل .

كما تم استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات محطة مياه أوسيم بالقيراطيين بطاقة 60 ألف م3 / يوم بتكلفة 365 مليون جنيه ومحطة مياه منشأة القناطر ( مرحلتين ) بطاقة إجمالية 80 ألف م3 / يوم ( المرحلة الأولى 40 ألف م3/يوم ) بتكلفة 210 مليون جنيه و محطة مياه أطفيح بطاقة 60 ألف م3/يوم بتكلفة إجمالية 210 مليون جنيه .

حضر الافتتاح اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدنية والمهندس محمد عبد العظيم المشرف على مشروعات الجهاز التنفيذى بالجيزة والمهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة.