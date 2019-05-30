سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 07:38 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة: حزمة جديدة من المشروعات لمواجهة التغيرات المناخية

الخميس، 30 مايو 2019 06:29 م
محافظ الجيزة: حزمة جديدة من المشروعات لمواجهة التغيرات المناخية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق

قال محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، إن محافظة الجيزة تعد على إعداد إستراتيجية تغير المناخ منذ عام 2016 الماضى، من خلال إعداد مخطط أولى للإستراتيجية بمساعدة شركاء التنمية وكالة التعاون الألمانية والاتحاد الأوروبى ووزارة البيئة.

وأضاف المحافظ، خلال كلمته باحتفالية إطلاق استراتيجية محافظة الجيزة، أن المحافظة أعدت حزمة مشروعات لرفع كفاءة المنظومة البيئية بالمحافظة، لافتًا إلى أن أهم المشروعات هو إنشاء مدفن صحى آمن، نظرًا لأن المحافظة لا تمتلك سوى مدفن واحد بمنطقة شبرامنت.

وتابع أن الخطة تتضمن تنفيذ مصانع لتصدير المخلفات البلدية والزراعية لتحقيق التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أنه مخطط أيضًا إنشاء مدفن للمخلفات الخطرة، مؤكدًا أنه جارٍ إنشاء مصنع لتدوير مخلفات الهدم والبناء وإعادة استخدامها فى مشاريع المحافظة.

وقال محافظ الجيزة، إن محافظة الجيزة من أولى المحافظات التى اتخذت خطة مواجهة التغيرات المناخية بالتنسيق مع وزارة البيئة منذ عام 2016، موضحًا أن ذلك جاء بعد ايمانًا بأنه لا جدوى من تطوير وتنمية دون الاهتمام بعناصر محيطنا الحيوى والمحافظة على المقومات الطبيعية التى تتمتع بها المحافظة.

وأضاف راشد، أن التنمية الشاملة هى الوسيلة لتحقيق الآمال والطموحات فى النجاح والتقدم، إلا أنه فى بعض الأحيان قد تظهر عدد من الظواهر السلبية كأعراض جانبيه لتلك التنمية فيما يتعلق بتلوث البيئة والإضرار بمكوناتها.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

وزيرة خارجية النمسا تطالب برلمان أوروبا بالتركيز على المناخ وحروب التجارة

وفد حكومى يشارك فى القمة العالمية للمناخ بالنمسا

وزير الاقتصاد البريطانى يوجه الدعوة لمصر للمشاركة كمراقب فى قمة دول الكومنولث.. المجموعة تضم 53 دولة للتعاون فى مجال التجارة والأمن الإليكترونى وتغيرات المناخ.. ومصدر حكومى: الاختيار يفتح بابا للتعاون الاقتصادى

الخميس.. إطلاق استراتيجية محافظة الجيزة لتغير المناخ

أمين عام الأمم المتحدة: العالم يواجه مخاطر حقيقية بسبب تغير المناخ

محافظ الجيزة

التغيرات المناخية

خطة الجيزة لمواجهة التغيرات المناخية

تلوث البيئة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة