محافظ الجيزة: حزمة جديدة من المشروعات لمواجهة التغيرات المناخية

كتبت آية دعبس

قال محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، إن محافظة الجيزة تعد على إعداد إستراتيجية تغير المناخ منذ عام 2016 الماضى، من خلال إعداد مخطط أولى للإستراتيجية بمساعدة شركاء التنمية وكالة التعاون الألمانية والاتحاد الأوروبى ووزارة البيئة.

وأضاف المحافظ، خلال كلمته باحتفالية إطلاق استراتيجية محافظة الجيزة، أن المحافظة أعدت حزمة مشروعات لرفع كفاءة المنظومة البيئية بالمحافظة، لافتًا إلى أن أهم المشروعات هو إنشاء مدفن صحى آمن، نظرًا لأن المحافظة لا تمتلك سوى مدفن واحد بمنطقة شبرامنت.

وتابع أن الخطة تتضمن تنفيذ مصانع لتصدير المخلفات البلدية والزراعية لتحقيق التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أنه مخطط أيضًا إنشاء مدفن للمخلفات الخطرة، مؤكدًا أنه جارٍ إنشاء مصنع لتدوير مخلفات الهدم والبناء وإعادة استخدامها فى مشاريع المحافظة.

وقال محافظ الجيزة، إن محافظة الجيزة من أولى المحافظات التى اتخذت خطة مواجهة التغيرات المناخية بالتنسيق مع وزارة البيئة منذ عام 2016، موضحًا أن ذلك جاء بعد ايمانًا بأنه لا جدوى من تطوير وتنمية دون الاهتمام بعناصر محيطنا الحيوى والمحافظة على المقومات الطبيعية التى تتمتع بها المحافظة.

وأضاف راشد، أن التنمية الشاملة هى الوسيلة لتحقيق الآمال والطموحات فى النجاح والتقدم، إلا أنه فى بعض الأحيان قد تظهر عدد من الظواهر السلبية كأعراض جانبيه لتلك التنمية فيما يتعلق بتلوث البيئة والإضرار بمكوناتها.