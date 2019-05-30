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محافظ البحر الأحمر يعقد اجتماعًا لمناقشة استعدادات عيد الفطر المبارك

الخميس، 30 مايو 2019 03:53 م
محافظ البحر الأحمر يعقد اجتماعًا لمناقشة استعدادات عيد الفطر المبارك جانب من الاجتماع
البحر الأحمر - عماد عرفة
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عقد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا ضم رؤساء المدن والأجهزة الأمنية والتنفيذية المختلفة على مستوى المحافظة، لرفع درجة الاستعداد القصوى، لاستقبال عيد الفطر المبارك.
 
وأكد المحافظ خلال الاجتماع، على تكثيف الرقابة التموينية والمرور بشكل دائم على الأسواق والمخابز وتوفير السلع الغذائية بالمنافذ، وكذلك الرقابة على منافذ السلع الغذائية والاستهلاكية، والمرور علي المطاعم ومحلات بيع الأطعمة، وسحب عينات للتحليل وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطري، والشئون الصحية، ومباحث التموين.
 
ووجه محافظ البحر الأحمر، بفتح الشواطئ العامة والمتنزهات أمام الجمهور ، وأكد علي مجالس المدن بضرورة العمل على نظافة الشواطئ والمتنزهات لاستقبال الزوار خلال أجازة عيد الفطر المبارك ، وضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع وبمدن المحافظة.
 
وشدد عبدالله، على توفير الخدمات العامة للمواطنين وتأمين المرافق العامة من كهرباء ومياه وغير ذلك، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ، والمراكز الطبية والإسعاف لاستقبال أى حالات مرضية والحالات الحرجة ، وتوفير جميع المستلزمات والأدوات الطبية ، موجهاً الحماية المدنية باتخاذ أقصى درجات الاستعداد وجاهزية المعدات وأفراد الحماية المدنية .
 
وقرر المحافظ تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وغرف عمليات فرعية بمجالس المدن تابعة للغرفة الرئيسية للتواصل مع المواطنين وبحث شكواهم فورا، والعمل على حلها من خلال غرفة عمليات مركزية بالمحافظة قائمة على مدار 24 ساعة.
 
كما شدد  على ضرورة توفير سيارات إسعاف مجهزة للتواجد في أماكن التجمعات والحدائق وعلى الطرق السريعة وساحات الصلاة للتعامل مع أي حالات طارئة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالكميات الكافية بأقسام الاستقبال بالمستشفيات والتواجد الدائم للأطباء وأعضاء هيئة التمريض لاستقبال أي حالات طارئة.
 
حضر الاجتماع اللواء أشرف حشيش مدير أمن محافظة البحر الأحمر ، اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام للمحافظة، الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ ، العميد تامر سمير السكرتير العام المساعد بالإضافة إلى رؤساء المدن وعدد من الجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة. 
 

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