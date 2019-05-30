سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 12:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسماعيلية يسترد 41 ألف و980 متر أرض من إحدى شركات الدواجن

الخميس، 30 مايو 2019 12:47 م
محافظ الإسماعيلية يسترد 41 ألف و980 متر أرض من إحدى شركات الدواجن اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
إضافة تعليق
قرر اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، تنفيذ القرار رقم 16 لسنة 2019 بإسترداد 41 ألف و890 مترا من الأراضى المشغولة من الشركة المتحدة لإنتاج الدواجن بشارع الترعة بجوار مستشفى الصدر، والمشغولة بمبانى قديمة ومهجورة عبارة عن مبنى إداري وعنابر قديمة غير مستغلة، وذلك بمساحة إجمالية قدرها 41890 متراً مربعاً، وشغل الشركة لها بدون وجه حق ولا سند قانوني وعلى أن يتم إخلائها بالقوة الجبرية .
 
وكشف بيان صادر من المحافظة، أن المساحة المستردة سوف يتم تسليمها لمركز ومدينة الإسماعيلية خلال 15 يوماً على الأكثر، كأرض فضاء خالية من الشواغل، وفى حالة تقاعس الشركة عن تسليم الأرض يتم إستردادها بما عليها من منشآت وإزالتها بمعرفة المحافظة على نفقة الشركة، مع إحتفاظ المحافظة بحقها بالرجوع على الشركة فى تحصيل ما هو مستحق لها من مقابل حق الإنتفاع حتى تاريخ الإخلاء ونفقة الإزالة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتأكيداته بشأن التصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والحفاظ على حق الشعب وفرض سيادة القانون .
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

محافظ الإسماعيلية يسترد أرض مصنع الشركة العربية للراديو

صور.. محافظ الإسماعيلية يوجه بحل مشكلات المواطنين وصرف إعانات ومساعدات مالية

محافظ الإسماعيلية: انتهاء تجهيز 29 لجنة تضم 8259 طالب ثانوية عامة

محافظ الإسماعيلية يتفقد خيام الخير الرمضانية ويشيد بجهود سيدات المحافظة

محافظ الإسماعيلية يوافق على ترخيص 6 منشآت طبية و2 مركز للعلاج الطبيعى

محافظ الاسماعيليه

الرئيس السيسى

عبد الفتاح السيسى

استرداد اراضى

محافظ الاسماعيليه يسترد ارض شركة الدواجن


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة