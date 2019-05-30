محافظ الإسماعيلية يسترد 41 ألف و980 متر أرض من إحدى شركات الدواجن

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

قرر اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، تنفيذ القرار رقم 16 لسنة 2019 بإسترداد 41 ألف و890 مترا من الأراضى المشغولة من الشركة المتحدة لإنتاج الدواجن بشارع الترعة بجوار مستشفى الصدر، والمشغولة بمبانى قديمة ومهجورة عبارة عن مبنى إداري وعنابر قديمة غير مستغلة، وذلك بمساحة إجمالية قدرها 41890 متراً مربعاً، وشغل الشركة لها بدون وجه حق ولا سند قانوني وعلى أن يتم إخلائها بالقوة الجبرية .

وكشف بيان صادر من المحافظة، أن المساحة المستردة سوف يتم تسليمها لمركز ومدينة الإسماعيلية خلال 15 يوماً على الأكثر، كأرض فضاء خالية من الشواغل، وفى حالة تقاعس الشركة عن تسليم الأرض يتم إستردادها بما عليها من منشآت وإزالتها بمعرفة المحافظة على نفقة الشركة، مع إحتفاظ المحافظة بحقها بالرجوع على الشركة فى تحصيل ما هو مستحق لها من مقابل حق الإنتفاع حتى تاريخ الإخلاء ونفقة الإزالة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتأكيداته بشأن التصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والحفاظ على حق الشعب وفرض سيادة القانون .