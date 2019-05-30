محافظ أسوان يقرر تشكيل لجنة فنية للحد من الحوادث على الطرق الداخلية

أسوان – عبد الله صلاح

قرر اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، تشكيل لجنة فنية من رئيس المدينة ومديرى الطرق والمرور والمرافق لوضع مخطط الحركة المرورية بطريقى السادات وكورنيش النيل بعد دراسة أسلوب تنفيذ المحاور وفتحات الـU TURN وذلك من أجل الحد من الحوادث سواء للمركبات أو للمشاه، بجانب العمل على تحقيق السيولة المرورية ومنع الاختناقات وخاصة فى أوقات الذروة.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذى عقده محافظ أسوان، اليوم الخميس، بحضور سعيد حجازى نائب المحافظ، وحازم عزت السكرتير العام للمحافظة، علاوة على رئيس مدينة أسوان ونوابه ورؤساء الأحياء والنقل البطئ ، فضلاً عن مديرى الطرق ومركز الإنتاج وشرطة ومباحث المرور والمرافق، بهدف مواجهة حازمة للعديد من الظواهر السلبية داخل المدينة من أبرزها العشوائية فى انتشار التوكتوك وعربات الحنطور والكارو والنظافة العامة والنباشين والإشغالات.

وأشار إبراهيم، إلى ضرورة تحقيق الرقابة المرورية على عدم التزام مركبات التوكتوك بخطوط السير الداخلية ، بجانب عدم التزام عربات الحنطور بالوقوف فى الأماكن المخصصة لها وهو الذى يتطلب فرض غرامات مالية على المخالفين مع مصادرة المركبات فى حالة التكرار ، وهو الذى يتم تطبيقه أيضاً مع عربات الكارو المستخدمة من قبل النباشين ، بالإضافة إلى مداهمة المخازن المستخدمة فى عملية الفرز للمخلفات التى يتم جمعها بشكل عشوائى من صناديق القمامة.

وشدد، على أن الفترة القادمة ستكون هناك محاسبة ووقفة حازمة للمسئولين التنفيذيين فى حالة التراخى والإهمال، لمواجهة هذه الظواهر السلبية، والتى تتطلب المزيد من العمل الدءوب ليل نهار وتوجيه معظم الوقت إلى المرور الميدانى سواء فى الشوارع الرئيسية والميادين أو الشوارع الداخلية والمناطق والأحياء السكنية

كما كلف المحافظ، رئيس مدينة أسوان، بضرورة دراسة تطبيق آلية الجمع المنزلى للحد من ظاهرة النباشين مع الاستمرار فى دعم منظومة النظافة بسيارات ومعدات جديدة ، وأيضاً استكمال صيانة المعدات العاطلة، على أن يتم بالتوازى الاستمرار فى تنظيم حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطرق العامة، وخطوط التنظيم سواء فى الأسواق أو الشوارع الداخلية ، موجهاً مدير عام الطرق برفع كفاءة الأرصفة والبلدورات فى بعض الأماكن بطريق السادات، مع وضع حل نهائى لمنع زحف الرمال إلى مسار طريق المطار الرئيسى، فضلاً عن الانتهاء من خطة رصف الطرق الداخلية، والتى تشمل رصف طرق مطلع الشيخ هارون والمسلة الناقصة ومدخل حى العقاد ومطلع الصداقة الجديدة من ناحية الجزيرة ، بالإضافة إلى إعادة الشئ لأصله لبعض الطرق الداخلية.

وفى نهاية الاجتماع، شدد محافظ أسوان على ضرورة رفع كفاءة الحدائق العامة من تشجير وإنارة ومقاعد ونافورات، وذلك استعداداً لاستقبال المواطنين وزائرى المحافظة فى عيد الفطر المبارك.