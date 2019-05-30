مبيعات أجنبية تدفع مؤشرات البورصة للمنطقة الحمراء بمنتصف التعاملات

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 13822 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 2082 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 17113 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 600 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 1529 نقطة.