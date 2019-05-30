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مبيعات أجنبية تدفع مؤشرات البورصة للمنطقة الحمراء بمنتصف التعاملات

الخميس، 30 مايو 2019 12:17 م
مبيعات أجنبية تدفع مؤشرات البورصة للمنطقة الحمراء بمنتصف التعاملات البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 13822 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 2082 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 17113 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 600 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 1529 نقطة.
 
 

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