ماليزيا تعلن عن استمرارها فى استخدام منتجات "هواوى" رغم العقوبات الأمريكية

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أعلنت الحكومة الماليزية، اليوم الخميس عن نيتها مواصلة استخدام منتجات شبكة "هواوى" الصينية العملاقة قدر الإمكان، وذلك فى تحد للعقوبات الأمريكية المفروضة على الشركة بسبب شبهات بتجسسها لصالح بكين.

وصرح رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، فى كلمة ألقاها أثناء منتدى اقتصادى فى طوكيو، أوردتها قناة "روسيا اليوم"، بأن "لدى هواوى سبل بحث وتطوير أهم بكثير مما لدى ماليزيا بأكملها"، مؤكدا تقدم الشركة الصينية على منافسيها الأمريكيين بشكل ملحوظ من حيث التكنولوجيا.



ودعا مهاتير، الغرب إلى القبول بصعود الدول الآسيوية، مؤكدا أنه على الولايات المتحدة أن تقبل المنافسة التى يمكن أن تخرج منها الصين منتصرة أحيانا، والولايات المتحدة أحيانا أخري، وذلك بدلا من تهديد خصومها.



وحول ما يتعلق بالاتهامات بالتجسس الموجهة إلى الشركة الصينية من قبل واشنطن، أشار رئيس الوزراء الماليزي، إلى احتمالية حدوث ذلك، ولكن ماليزيا لا تخشى حدوث ذلك لأنها بمثابة "كتاب مفتوح"، مضيفا أن أى محاولات لغزو ماليزيا ستكون مجرد "مضيعة للوقت".



تأتى هذه التصريحات بعد أيام من منع حكومة الولايات المتحدة الشركات الأمريكية من بيع تكنولوجيا لـ"هواوي" بدعوى تجسس الشركة لصالح الحكومة الصينية وتعاونها مع إيران، وذلك ضمن الحرب الاقتصادية بين واشنطن وبكين.