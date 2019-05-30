سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 12:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ماذا فعلت مديرية الصحة بالقليوبية استعدادا لمبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى؟

الخميس، 30 مايو 2019 12:18 م
ماذا فعلت مديرية الصحة بالقليوبية استعدادا لمبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى؟ الكشف عن سرطان الثدى
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق
أعلن  الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية،الانتهاء من الإستعدادات للكشف بالوحدات الصحية لبدء انطلاق مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي أول يوليو المقبل.
 
وأشارت المديرية،فى بيان لها اليوم،إلى أن فرق المديرية قامت بجولة على الوحدات الصحية،منها وحدة طب الأسرة ومركز الكبد بسندبيس بإدارة القناطر الخيرية،ووحدة طب الأسرة بصنافير بإدارة قليوب،ووحدة طب الأسرة بقرية دندنا إدارة طوخ،ووحدة طب الأسرة بقرية مجول،والتابعة للإدارة الصحية ببنها،لمتابعة سير العمل،والوقوف على الاستعدادات للمبادرة.
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

بدء تصميم المنظومة الإلكترونية للكشف المبكر عن سرطان الثدى

مبادرة صحة المرأة تشمل سرطان الثدى والرحم والعظام والصحة الإنجابية

خطة مبادرة الرئيس للكشف عن "سرطان الثدى".. فحص السيدات الأكبر من 18 عاما .. 10تحاليل طبية وأشعة لتقصى حقيقة الإصابة.. و3 بروتوكولات علاجية تتحمل تكاليفهم نفقة الدولة.. وأبلكيشن بالموبايل مزود بـGBS

سرطان الثدى و5 أمراض أخرى ضمن مبادرة الرئيس السيسى لصحة المرأة.. تجهيز بيانات 30 مليون سيدة للكشف عليهم أول يوليو.. 3 مراحل فى 27 محافظة.. وتوفير نوعين من الفحص للسيدات و5000 وحدة وسيارات متنقلة لفرق الفحص

صحة القليوبية

سرطان الثدي

الوحدات الصحية

مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي

المبكر عن أورام الثدي


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة