ماذا فعلت مديرية الصحة بالقليوبية استعدادا لمبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى؟

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية،الانتهاء من الإستعدادات للكشف بالوحدات الصحية لبدء انطلاق مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي أول يوليو المقبل.

وأشارت المديرية،فى بيان لها اليوم،إلى أن فرق المديرية قامت بجولة على الوحدات الصحية،منها وحدة طب الأسرة ومركز الكبد بسندبيس بإدارة القناطر الخيرية،ووحدة طب الأسرة بصنافير بإدارة قليوب،ووحدة طب الأسرة بقرية دندنا إدارة طوخ،ووحدة طب الأسرة بقرية مجول،والتابعة للإدارة الصحية ببنها،لمتابعة سير العمل،والوقوف على الاستعدادات للمبادرة.