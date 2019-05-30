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ماذا تعرف عن منطقة جبل الزيت قلعة صناعة البترول؟

الخميس، 30 مايو 2019 09:02 ص
ماذا تعرف عن منطقة جبل الزيت قلعة صناعة البترول؟ حقول بترول جبل الزيت بالبحر الاحمر
كتبت - مروة الغول
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على بعد 400 كيلو متر من محافظة القاهرة، تقع منطقة جبل الزيت بخليج السويس، فى محافظة البحر الأحمر، حيث تحتوى تلك المنطقة على كميات كبيرة من البترول، ويظهر على هيئة نشع نفطي وتضم أيضًا كهوف كثيرة بالقرب من شاطئ البحر الأحمر يتدفق منها الزيت الخام بالضغط الطبيعي من أعمال تصل إلى 1000 متر.

وتضم منطقة جبل الزيت ميناء جبل الزيت البحري وهو ميناء بترولي، يقع شمال مدينة الغردقة على مسافة80 كم جنوب الأدبية على مسافة 278 كيلو متر الجهة الغربية لخليج السويس وتشتهر منطقة جبل الزيت بثرواتها الضخمة من النفط، وتبعد مناطق الامتياز البترولية عن مدينة الغردقة بحوالى 80 كيلو مترًا، وعرفت منطقة جبل الزيت بهذا الأسم نتيجة لوجود طبقات متنوعة غنية بالزيت  الخام على  مسافات قريبة ، كما أنه ينشع بالزيت الخام على سطح الأرض  ومن هنا اشتهر جبل الزيت بهذا الاسم.

يعمل في منطقة جبل الزيت عدد كبير من شركات البترول المصرية والشركات الأجنبية المشتركة وتقع مناطق الامتياز فى منطقة جبل الزيت بين حدين الأول الجبل والحد الثاني مياه خليج الزيت بالبحر الأحمر.

وتشمل مناطق الامتياز على عدد من محطات المعالجة للزيت الخام ومصانع للغاز الطبيعى والبوتاجاز بالإضافة إلى "تانكات" تخزين الزيت المعالج للشركات وشحنة من خلال ميناء وشمندورة للشحن، كما تحتوى المنطقة على مطار لنقل العاملين من الحقول إلى مطار القاهرة والمطارات المختلفة.

وتجري وزارة البترول والثروة المعدنية أعمال المسح السيزمى وإعادة تقييم البيانات بمنطقة خليج السويس لطرح المناطق الجديدة وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف كأحد محاور مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، والذى يعطى توضيحًا للتراكيب الجيولوجية والخزان ما يدعم فرص زيادة الإنتاج من هذه المنطقة الحيوية.


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