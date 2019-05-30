"لميس" آخر صفقات تجار الحشيش.. مكافحة المخدرات تتحفظ على 1120طربة قبل العيد

كتب محمود عبد الراضي

"لميس"، أخر الأسماء التي أطلقها تجار الصنف على صفقات المخدرات قبل عيد الفطر المبارك، حيث وجهت مكافحة المخدرات حملات أمنية مكبرة فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية النشطة فى ذلك المجال وإستهداف أوكارهم.

أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال حملاتها على بعض العناصر الإجرامية الخطرة فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة بمحافظتى القليوبية والإسكندرية عن ضبط "4 من العناصر الإجرامية الخطرة وبحوزتهم 1120 طربة من مخدر الحشيش وزنت 112 كيلو جرام، تقدر قيمة المضبوطات بحوالى 10 مليون جنيه، و 3 سيارات، و10 هواتف محمولة ، مبالغ مالية".