لماذا تراجعت أرباح شركات الأدوية بالبورصة خلال الربع الأول؟..بنك استثمار يجيب

كتب هانى الحوتى

تعانى شركات تصنيع الأدوية، منذ وقت طويل من ارتفاع تكاليف التشغيل بالإضافة إلى سقف الأسعار الذى تفرضه وزارة الصحة على منتجاتها النهائية، وهو ما أثر على ربحيتها تاريخياً، وخاصة فى الربع الأول من عام 2019، ويجيب بنك الاستثمار شعاع عن سبب هذا التراجع.

وعانى مصنعو الأدوية الثمانية المدرجين فى البورصة المصرية من انخفاض هوامش الأرباح فى عام 2018 مقارنة بعام 2017، باستثناء شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، وهى عبارة عن مصنع صغير ينتج فقط 23 منتجاً دوائياً.

ارتفاع التكاليف التشغيلية سبب الخسائر تنقسم المواد الخام اللازمة لإنتاج أى دواء إلى فئتين؛ مكونات فعالة ومكونات غير فعالة أو غير نشطة، وهما يمثلان أكثر من 70% من إجمالى التكلفة التشغيلية لأى شركة تصنيع دواء، نظراً لأن معظم المكونات الفعالة للأدوية يتم استيرادها من الخارج، تصاعدت تكلفتها مع ضعف الجنيه المصرى بعد تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، إلى جانب ارتفاع أسعارها عالمياً.

علاوة على ذلك، فإن المكونات غير الفعالة، إلى جانب المكونات الأخرى لتكلفة التصنيع مثل الأجور ومواد التغليف والوقود وغيرها، شهدت أيضا ارتفاعات سعرية كبيرة كنتيجة للضغوط التضخمية التى شهدتها مصر فى الآونة الأخيرة، تحت ضغط ارتفاع تكلفة التصنيع والسقف الذى تفرضه الحكومة على أسعار الأدوية، بدأت هوامش مصنعى الأدوية تتآكل بعد تعويم الجنيه.

انتعاش الهوامش فى بعض الشركات بينما استمر هامش مجمل الربح لمعظم الشركات فى الانخفاض بشكل متعاقب بين عامى 2017 و2018، شهدت بعض الشركات انتعاشاً فى هوامش أرباحها فى الربع الأول 2019 من يناير إلى مارس 2019 على أساس سنوى.

وتصدرت القائمة شركة سبأ الدولية للأدوية بهامش مجمل الربح بنسبة نمو 14.8% على أساس سنوى لتصل إلى 54%، تليها شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة نمو %11.4 على أساس سنوى لتصل إلى 40%، شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة نمو %8.5 على أساس سنوى لتصل إلى 30%، شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة نمو %4.1على أساس سنوى لتصل إلى 31%).

وعلى الرغم من ذلك، استمرت الشركات الأربعة الأخرى فى المعاناة من تباطؤ هوامش مجمل أرباحها فى الربع الأول 2019 على أساس سنوى.

وأشار إلى أنه بالنظر إلى أرباحها المحققة خلال 12 شهراً، تُعد كل من العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية رخيصة جداً، حيث تتداول أسهمها عند خصم مقارنة بوسيط مضاعفات ربحية القطاع عند 11.1 مرة، فى حين نجد كلاً من النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، أكتوبر فارما يتم تداولها بعلاوة.

وفقاً لموازناتها للعام 2018/19، فإن شركات تصنيع الدواء الحكومية الأربعة، تتوقع تحقيق أرباح ، إذ تتوقع شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات اليكماوية تحقيق 109 مليون جنيه أرباحاً، القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية 100 مليون جنيه، شركة العربية للأدوية تحقق 85 مليون جنيه، النيل للأدوية تحقق 7.6 مليون جنيه، وذلك بعدما نجحت فى التحول للربحية خلال الفترات المالية القريبة بعد أن كانت تتكبد خسائر مما قد يعزز قيمتها بانتهاء العام المالى 2019/20.