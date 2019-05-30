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للرجال..لو بتشعر بالتعرق الشديد ليلا تعرف على الأسباب

الخميس، 30 مايو 2019 02:30 ص
للرجال..لو بتشعر بالتعرق الشديد ليلا تعرف على الأسباب التعرق عند الرجال
كتبت هند عادل
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أسباب عديده وراء الشعور بالتعرق الليلي عند الرجال بعضها غير مرضية مثل ممارسة التمارين الرياضية أو الاستحمام الساخن أو تناول مشروب ساخن قبل النوم بفترة قصيرة ولكن بعض الحالات الطبية يمكن أن تسبب لهم أيضا هذا التعرق الليلي وهي ، وفقا لموقع "webmed". 

أسباب التعرق الليلي عند الرجال

 

ما_هو_سبب_التعرق_الزائد

 

القلق أو الإجهاد
 

غالبًا ما يحدث التعرق المتزايد إذا كنت تتعامل مع القلق أو التوتر قد تلاحظ أنك تتعرق أكثر أثناء اليوم عندما تكون قلقًا بشأن شيء ما لكن هذا التعرق يمكن أن يحدث أيضًا أثناء الليل.

من بين العلامات الأخرى التي قد تصيبك نتيجة للتوتر والقلق .

مشكلة في التركيز. 

شعور بالفزع لا يمكنك تفسيره.

صعوبة النوم.

ضعف الجهاز المناعي.

أحلام مضطربة.

أوجاع أو آلام.

مشاكل في المعدة.

التنفس السريع ومعدل ضربات القلب.

زيادة التهيج.

الدوخة والارتعاش.

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2- الاصابة بإرتجاع المريء
 

تم ربط التعرق الليلي بالإصابة بارتجاع المريء والذي يحدث عندما لا تعمل العضلات التي عادة ما تبقي المريء مغلق بشكل صحيح عندما لا تنقبض هذه العضلات كما ينبغي يمكن أن يرتفع الحمض في معدتك إلى المريء ويسبب الشعور بالحرقة الذي قد تعرفه كحرقة في المعدة.

إذا كان تعرقك الليلي يقطع نومك بشكل متكرر وتحتاج إلى دواء مسكن للحرقة مرة أو مرتين أسبوعيًا على الأقل  فقد ترغب في زيارة الطبيب.

 

فرط التعرق
 

يحدث التعرق كرد فعل طبيعي على درجات الحرارة الدافئة والنشاط والعصبية أو الخوف لكن في بعض الأحيان ترسل الأعصاب التي تنشط غدد العرق إشارات إلى هذه الغدد حتى عندما لا تحتاج إلى العرق.

فرط التعرق مجهول السبب هو التعرق المفرط الذي يحدث دون سبب طبي واضح فرط التعرق الثانوي له سبب أساسي مثل الحالة الطبية أو قد يكون ناجما عن الدواء.

تناول بعض الأدوية

 

بعض الأدوية قد تزيد من احتمال تعرضك للتعرق الليلي يمكن أن تسبب العديد من الأدوية المختلفة تعرق ليلي كتأثير جانبي مثل مضادات الاكتئاب ومسكنات الألم وأدوية السكري وأدوية العلاج الهرموني
 

 


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