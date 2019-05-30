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لجنة القيد بالبورصة تخاطب "السويس للأكياس" بتحديد جدول لإنهاء إجراءات الشطب

الخميس، 30 مايو 2019 03:14 م
لجنة القيد بالبورصة تخاطب "السويس للأكياس" بتحديد جدول لإنهاء إجراءات الشطب البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، مخاطبة شركة السويس للأكياس، بموافاة البورصة المصرية بالجدول الزمنى لإنهاء إجراءات الشطب موقع من الممثل القانونى للشركة، وعلى أن يتم الانتهاء من جميع إجراءات شطب قيد أسهم الشركة من جداول البورصة المصرية بحد أقصى 31 يوليو المقبل.
 
واشترطت اللجنة، أن تلتزم شركة السويس للأكياس، بشراء الأسهم حرة التداول بسعر لا يقل عن السعر المحدد بدراسة القيمة العادلة للسهم المعدة من مستشار مالى مستقل من المقيدين بسجل الهيئة أو بسعر عرض الشراء المنفذ بالبورصة المصرية بتاريخ 2 أغسطس الماضى، أيهما أعلى.
 

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