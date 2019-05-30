لجنة العلاقات بين الكنيستين الروسية والمصرية تختتم اجتماعاتها بالقاهرة

اختتمت أعمال اللقاء الثالث للجنة العلاقات بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والروسية الأرثوذكسية والتي جرت على مدار يومين بالقاهرة في ضيافة الكنيسة القبطية.

وذكر بيان اللجنة: راجعت اللجنة المشاريع التي تم تنفيذها في العامين الماضيين منذ اجتماعها السابق بالأستانة، بكازاخستان في ٢٧-٢٩ يونيو ٢٠١٧، وقد تمت أيضًا مناقشة المجالات الجديدة الملائمة ذات الاهتمام المشترك لتطوير إطار الحوار.

وذكرت اللجنة في بيانها، أيضًا الزيارات السنوية الناجحة للوفود الرهبانية التي قامت بزيارات مقدسة إلى مصر وروسيا، وتأمل اللجنة أن تطبق استشارات رهبانية خلال المؤتمرات الرهبانية التي قام بتحضيرها إدارة المجمع الروسي الأرثوذكسي للأديرة والرهبنة وأيضًا خلال الزيارات المقدسة للرهبان الروس الأرثوذكس خلال وجودهم في مصر. ومن ضمن المواضيع المطروقة التحدي الذي تواجهه الرهبنة في القرن الواحد والعشرين.

وتابعت اللجنة: نهدف أيضًا تيسير التعاون في المجالين اللاهوتي والأكاديمي مثل تبادل الأساتذة والطلبة والتبرع بالكتب للمكتبات وترجمة المخطوطات الهامة. وقد خططت اللجنة أن تبدأ مشاوراتها اللاهوتية في يناير ٢٠٢٠ لمناقشة المواضيع اللاهوتية المختلفة. وتهدف اللجنة أيضًا إلى ترتيب برنامج صيفي للشباب لزيارة روسيا ومصر.

ونوهت اللجنة إلى تبادل الزيارات المثمر للوفود خلال ٢٠١٧ و٢٠١٨ للدياكونية ومشروعات التطوير. ولدفع العلاقات بين الكنيستين تدرس اللجنة مجالات مختلفة للتعاون لمشاريع مشتركة في المستقبل.

وفي مجال الإعلام ذكرت اللجنة زيارات القنوات الروسية التي ستنتج فيلمًا تسجيليًّا وحلقات تلفزيونية عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وقد دعت الكنيسة الروسية الأرثوذكسية المركز الإعلامي القبطي الأرثوذكسي وقنوات التلفزيون القبطية لزيارة روسيا لإنتاج أفلام تسجيلية مماثلة للشعب القبطي الأرثوذكسي.

فيما اعترفت اللجنة بالاحتياج لتسهيل التواصل بين الكنيستين في أراضي الهجرة بالإضافة إلى المساعدة في تنظيم زيارات رعوية للشعب في روسيا ومصر.

وقد عبرت اللجنة عن شكرها لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لضيافته الكريمة. وقد نال أعضاء اللجنة بركة اجتماع خاص مع قداسة البابا تواضروس الثاني. وسوف تقدم نتيجة أعمال اللجنة إلى المجامع المقدسة للكنيستين الروسية الأرثوذكسية والقبطية الأرثوذكسية لتصديقهم النهائى.

بينما أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني دعوة لقداسة البابا كيريل لزيارة مصر في المستقبل القريب، وسوف يعقد اجتماع اللجنة المقبل في مايو ٢٠٢١ في ألماتي بكازاخستان.