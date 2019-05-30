لجان التقدير الإلكترونى تبدأ تصحيح امتحان الفيزياء للصف الأول الثانوى

كتب محمود طه حسين

بدأت لجان التقدير الإلكترونى لامتحانات الصف الأول الثانوى، تصحيح وتقدير درجات امتحان مادة الفيزياء، الذى أداه الطلاب إلكترونيا الثلاثاء الماضى من خلال أجهزة التابلت.

وبحسب خريطة وجدول تصحيح المواد إلكترونيا، فقد بدأت اللجان اليوم الخميس تقدير درجات الفيزياء بشكل إلكترونى، على أن تنتهى من ذلك الأحد المقبل.

وقالت مصادر مسؤولة إن اللجان ستراعى حداثة تجربة الامتحانات الإلكترونية خلال تقديرها للدرجات، كما ستراعى ظهور بعض المشكلات خلال أداء الطلاب الامتحان، منها إغلاق سيستم الامتحان قبل انتهاء بعض الطلبة من استكمال الإجابة عن الأسئلة. مضيفة أن كل ملاحظات الطلاب ستؤخذ بعين الاعتبار خلال تصحيح كراسات الإجابة.

جدير بالذكر أن طلاب الصف الأولى الثانوى يحتاجون إلى 50% من درجة المادة حتى ينتقلوا إلى الصف الثانى الثانوى العام.