لافروف ينفى تعزيز الوجود العسكرى على جزر الكوريل.. ويؤكد نعمل فى أراضينا فقط

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الخميس، إن بلاده "تعمل فقط فى الأراضى التابعة لها"، وذلك بعدما اتهمتها اليابان بتعزيز الوجود العسكرى على سلسلة جزر فى المحيط الهادى.

ووفقاً لشبكة سكاى نيوز الاخبارية، تسيطر موسكو على الجزر، التى تعرف فى اليابان بالأراضى الشمالية وفى روسيا بجزر كوريل الجنوبية، منذ الحرب العالمية الثانية، وهى سبب عدم إنهاء البلدين رسميا حالة العداء القائمة منذ الحرب.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية، عن لافروف قوله فى طوكيو خلال محادثات مع وزيرى الخارجية والدفاع اليابانيين، إن موسكو قلقة إزاء خطط نشر صواريخ أمريكية فى اليابان.

وجاءت تصريحات الوزير الروسى على هامش اجتماع وزراء خارجية ودفاع روسيا واليابان فى طوكيو الخميس.



