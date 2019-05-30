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لافروف: رفاهية الاتحاد الأوروبى مرهونة بموقف مجموعة من الساسة المعادين لروسيا

الخميس، 30 مايو 2019 10:13 ص
لافروف: رفاهية الاتحاد الأوروبى مرهونة بموقف مجموعة من الساسة المعادين لروسيا وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
وكالات الأنباء
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قال وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، إن رفاهية الاتحاد الأوروبى تتوقف على مجموعة من الساسة المعادين لروسيا، الذين تسيطر عليهم الولايات المتحدة.

 

وتابع لافروف فى حديث لصحيفة "الحياة الدولية" البلغارية، "لسوء الحظ فأن رفاهية واستقرار البيت الأوروبى يتوقفان اليوم على مجموعة صغيرة وعدوانية للغاية من الساسة المعادين لروسيا داخل الاتحاد الأوروبى، وتشرف عليهم واشنطن".

 

وأشار إلى استمرار "الحملة الدعائية المعادية لروسيا والمحاولات الرامية لشيطنة روسيا وعرضها وكأنها تشكل أكبر خطر على الأمن الأوروبى".

 

وأضاف، "يجرى بشكل منتظم تمديد العقوبات الأحادية الجانب (ضد روسيا) التى تجبر رجال الأعمال الحرة الأوروبية على خسارة المليارات (من اليوروهات)".

 

وفى الوقت ذاته أشار الوزير الروسى إلى وجود اتجاهات إيجابية فى علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبى.

 

وتابع "نلاحظ تنشيطا للحوار السياسى. كما يستمر التعاون فى بعض المجالات. ويجرى أيضا تطور الاتصالات فى المجالين الثقافي والعلمى التقنى. ويؤكد ذلك مرة أخرى أنه لا توجد هناك أسباب موضوعية لمواصلة تدهور العلاقات، إذ أن روسيا والاتحاد الأوروبى جاران قريبان. وهناك الكثير مما يوحدنا فى المجالات الاقتصادية والثقافية والتاريخية".

 


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