كيف يحصل أصحاب المحلات على تراخيص إشغال الطريق ببضائع العيد × 7 خطوات

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تبدأ معظم المحلات، وخاصة محال الملابس والألعاب، ومحلات بيع كحك العيد فى إجراء أعمال توسعة للمحل لعرض منتجاتهم، مما قد يعرضهم لمخالفات قانونية ما لم يستخرجوا التصريح المخصص لهذا الغرض.



ويستعرض "اليوم السابع" كافة المعلومات والإجراءات المطلوبة للحصول على تصريح فرش مناسبات موسمية فى المحافظات كما يلى:



1- يحق لمالك المحل المرخص أو المستأجر أو وكيل أعمالهما بتوكيل رسمى موثق فى الشهر العقارى الحصول على هذا الترخيص.

2- يشترط للحصول على الترخيص عدم وجود أى مخالفات أو مستحقات متأخرة.

3- يحضر طالب الترخيص صورة بطاقة الرقم القومى وإيصال سداد رسم النظر مستوفيًا الدمغة.

4- فى حالة طلب الترخيص بإشغال الطريق تقدم أيضًا صورة ترخيص المحل، ورسم هندسى أو كروكى لموقع الإشغال، صورة البطاقة الضريبية.

5- الرسوم المحددة للخدمة حسب ما ورد بجدول التنظيم والإدارة بالإضافة إلى دمغات هندسية بواقع 1.5% عن قيمة الأعمال.

6- فى حالة طلب تجديد الترخيص يتم تقديم الرخصة أو الإيصال الدال على سداد رسوم ترخيص الإشغال أو تجديده.

7- ملء النموذج الخاص بالخدمة وتقديمه مع المستندات السابقة واستلام ترخيص إشغال الطريق خلال 15 يومًا من تقديم الأوراق.