كيف تعاملت شركة مياه الشرب فى الفيوم لحل أزمة ضعف المياه بقرية كحك بحرى؟

الفيوم – رباب الجالي

قال اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أن عمال وفرق الصيانة بمركز ابشواى ويوسف الصديق بقيادة المهندس على عبدالعاطي مدير الصيانة يقومون بتجهيز وتركيب ماتور رافع "بوستر" بقرية كحك بمركز يوسف الصديق لحل أزمة ضعف المياه.

وأشار أن هذا الموتور أو الرافع يعمل على تحسين ضغوط مياه الشرب بقرية كحك ويعمل أيضا على انتظام المياه بضغوط جيدة ومناسبة حتى تصل لكل القرية وأطرافها على مدار اليوم وأن العمل جارى على قدم وساق منذ صباح أمس من أجل الانتهاء من أعمال التركيب.