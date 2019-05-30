كوريا الجنوبية: السياح لم يرتدوا سترات نجاة وقت التصادم فى نهر الدانوب

سول )أ ش أ(

أعلنت وزارة خارجية كوريا الجنوبية أن رعاياها ضحايا غرق قارب فى نهر الدانوب بالعاصمة المجرية بودابست لم يرتدوا سترات نجاة وقت التصادم.

وأوضحت الوزارة - فى بيان نقلته شبكة "ايه بى سى" الأمريكية اليوم الخميس، أن الدبلوماسيين الكوريين الجنوبيين فى المجر علموا أن السياح لم يرتدوا سترات النجاة، وأن ذلك يعد أمرا معتادا للسياح الذين يتنزهون فى نهر الدانوب.

وكان سبعة أشخاص قد لقوا مصرعهم، وتم إنقاذ سبعة آخرين، واعتبار 21 فى عداد المفقودين؛ إثر غرق قارب أمس الأربعاء كان يقل 33 سائحا كوريا جنوبيا، عقب اصطدامه بسفينة سياحية أخرى أثناء هطول الأمطار فى نهر الدانوب بالعاصمة المجرية بودابست.