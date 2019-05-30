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كل ما تريد أن تعرفه عن احتفالية اليوم القبطى العالمى فى كنائس أمريكا

الخميس، 30 مايو 2019 07:00 ص
كل ما تريد أن تعرفه عن احتفالية اليوم القبطى العالمى فى كنائس أمريكا البابا تواضروس الثانى
سارة علام
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أعلنت الكنائس القبطية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية تنظيم احتفالية سنوية بعنوان اليوم القبطى العالمى، فى النقاط التالية تعرف على هذه الاحتفالية:
 
 
1- الاحتفال كان اقتراح من الأنبا يوسف أسقف جنوب أمريكا تقدم به للبابا تواضروس وذلك بتحديد يوم دخول المسيح أرض مصر كيوم للأقباط يحتفل به كل عام.
 
2- الأنبا يوسف أسقف جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية حصل على موافقة قداسة البابا على فكرة "اليوم" في نوفمبر من العام الماضي، لتبدأ بعدها الإيبارشية، في التجهيز للفعاليات المصاحبة لليوم القبطي العالمي.
 
3- ترتبط فكرة "اليوم القبطي العالمي" بعيد مجيء السيد المسيح إلى مصر، ذلك المجيء الذي حمل دلالة واضحة على قبول السيد المسيح لكل الشعوب والأجناس، الأمر الذي حققته المسيحية من خلال قبول كل الأمم (وليس اليهود فقط) في الإيمان المسيحي.
 
4- تتضمن الفعاليات عدة أنشطة من بينها:صلوات من أجل سلام الكنيسة، اقرأ (للأطفال الصغار)، وأعمال الرحمة: مساعدة الفقير والمريض والجوعان والمسجون، ودعوة غير الأقباط لحضور خدمات الكنيسة، وخدمة المجتمعات المحلية والجيران، وتعريف العالم بتاريخ الكنيسة وإيمانها.
 
5- أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برقية تهنئة للكنائس القبطية بأمريكا مؤكدًا أنها جزء من المجتمع المسيحى الأمريكى.

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لأول مرة.. الكنيسة القبطية بأمريكا تنظم احتفالية اليوم القبطى العالمى

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