كاريكاتير صحف الإمارت..القمم فى السعودية ترفع راية الحق فى مواجهة الإرهاب

كتب وكالات

رسم الفنان عامر الزعبيى كاريكاتير، بصحيفة البيان الإماراتية، يؤكد على أهمية القمم الثلاث التى ستنطلق اليوم بالسعودية وهى أعمال القمة العربية الخليجية الطارئة الـ 14 فى المملكة العربية السعودية، وهى الثانية من نوعها فى المملكة بعد عام 1976، إلى جانب قمتين طارئتين عربية وخليجية بدعوة من العاهل السعودى وأكد فى كاريكاتيريه على أن تلك القمم ترفع راية الحق فى مواجهة الإرهاب .



راية الحق فى مواجهة الإرهاب بصحيفة البيان الإماراتية

أما فى كاريكاتير صحيفة الاتحاد الإمارتية، فقد رسم الفنان شريف عرفه، صورة كاريكاتيريه لنتائج الانتخابات فى الاتحاد الأوروبى والذى يحكم فيه اليمين المتشدد قبضته عليها.



الأحزاب اليمينية تحكم قبضتها على انتخابات الاتحاد الأوروبى

وفى صحيفة الرؤية الإماراتية، فقد انتقد الكاريكاتير الحروب بالوكالة فى منطقة الشرق الأوسط والتى تؤدى إلى قتل مئات الابرياء دون وجه حق .