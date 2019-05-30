قرار حكومى باعتبار محطة رفع صرف صحى بالقليوبية من أعمال المنفعة العامة

كتبت هند مختار

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، باعتبار مشروع إقامة محطة رفع صرف صحى بأبو الغيط بمركز القناطر الخيرية بالقليوبية من أعمال المنفعة العامة .

وكانت الحكومة قد وافقت مؤخرا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 503,49 فدان تعادل 2115112 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بنبان بمحافظة أسوان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامها فى إنشاء محطة معالجة صرف صحي وغابة خشبية.