قرارات جديدة بشأن المهمات العلمية للموفدين إلى جامعة الإسكندرية..تعرف عليها

الإسكندرية أسماء على بدر

قال الدكتور مختار يوسف نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث أنه طبقاً لقرار مجلس جامعة الإسكندرية سيتم إستقبال أعضاء هيئة التدريس وحاملى درجات الدكتوراه من الجامعات وجهات العمل العربية والأجنبية لإجراء أبحاث مشتركة أو التدريب مع أعضاء هيئة التدريس بكليات ومعاهد الجامعة.

وأشار الدكتور مختار يوسف ، فى بيان صحفى ، إلى أن هؤلاء الطلاب يمكنهم التقدم على النحو التالى يقدم طالب المهمة العلمية موافقة جهة العمل على إجراء الأبحاث أو التدريب بالمشاركة مع عضو هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية مع تحديد المدة المطلوبة وخطة العمل المتوقعة لإجرائها.

و يتم حصول عضو المهمة العلمية على خطاب قبول من أحدى كليات أو معاهد الجامعة ويتم إعتماده من المجالس المتخصصة ، و أ.د نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والتأكيد عند نشر البحوث المشتركة فى مجلة علمية أو مؤتمر أن يتضمن البحث اسم عضو هيئة التدريس المشارك والكلية - المعهد التابع لها بجامعة الإسكندرية.

و تتحمل الجامعة أو الجهة الموفدة أو عضو المهمة العلمية شخصياً النفقات السنوية التى يحددها مجلس الجامعة سواء سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية، ولاتتحمل جامعة الإسكندرية نفقات المستلزمات المطلوبة لإجراء الأبحاث.