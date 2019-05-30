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في لفتة إنسانية.. مباحث القاهرة تنقل مسنة لدور الرعاية اثناء إزالة عقار

الخميس، 30 مايو 2019 01:46 م
في لفتة إنسانية.. مباحث القاهرة تنقل مسنة لدور الرعاية اثناء إزالة عقار مسنة-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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نقل رجال مباحث مديرية أمن القاهرة،  سيدة مسنة لإحدى دور الرعاية، بعدما عثرت عليها القوات أثناء القيام بإزالة عقارات منطقة حكر السكاكينى، وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغ من أهالى منطقة حكر السكاكينى بالشرابية، أثناء قيام الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين تنفيذ قرارات الإخلاء والإزالة بعددٍ من العقارات بالمنطقة - بتواجد إحدى السيدات المسنات والبالغة من العمر تسعون عاماً (لاتسمع ولاتتكلم) غير قادرة على الحركة، وتقيم بمفردها بشقة كائنة بأحد العقارات محل تنفيذ قرارات الإزالة، ولا يقوم أحد برعايتها، على الفور قام قسم حقوق الإنسان بمديرية أمن القاهرة بالتواصل مع السيدة  وتقديم الدعم النفسى لها وعقب تقنين الإجراءات تم نقلها لإحدى دور رعاية المسنين لتقديم كافة أوجه الرعاية لها.
 
و لاقت تلك المبادرة الإنسانية قبولاً وإستحساناً من قِبل المواطنين الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية، ومراعاة البعد الإنسانى والإجتماعى خاصةً للمواطنين كبار السن.
 
 
 

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امن القاهرة

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