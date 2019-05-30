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فيديو وصور.. جنازة عسكرية مهيبة لمدير أمن أسيوط بمسقط رأسه بالغربية

الخميس، 30 مايو 2019 05:50 م
فيديو وصور.. جنازة عسكرية مهيبة لمدير أمن أسيوط بمسقط رأسه بالغربية جنازة عسكرية مهيبة لمدير أمن أسيوط
الغربية - مصطفى عادل - محمد طارق
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شيع الآلاف من أهالى قرية القرشية التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، جنازة اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، ابن القرية، والذى توفى أمس الأربعاء فى حادث انقلاب سيارته أثناء عودته من تفقد عدد من الأكمنة.

واستقبل الآلاف من أبناء القرية جثمان الفقيد، فور وصوله للقرية، وتم تشييع الجثمان لمثواه الأخير فى جنازة عسكريه، يتقدمها اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، واللواء محمد ابو النجا مساعد وزير الداخليه للعلاقات الإنسانية، واللواء طارق حسونه مدير امن الغربيه، ومدراء أمن الاسماعيلية والمنوفية وكفر الشيخ، واللواء عبد اللطيف الحناوى حكمدار أمن الغربية، واللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، واللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخليه السابق للامن واللواء أسعد الذكير مدير الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، وعدد من قيادات مديرية أمن الغربية، والأمن العام.

وتم لف جثمان الفقيد بعلم مصر، وانخرط المشيعون فى البقاء حزنا على فراقه، وتم تشييع جثمان الفقيد لمثواه الاخيره بمقابر عائلته بالقريه، واقام اقارب الفقيد سرادق عزاء كبير بالقرية، لتلقى واجب العزاء فيه.

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