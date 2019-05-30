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فى كاريكاتير "ذا ويك".. ترامب يصر على إنكار التغير المناخى رغم الأعاصير

الخميس، 30 مايو 2019 10:50 ص
فى كاريكاتير "ذا ويك".. ترامب يصر على إنكار التغير المناخى رغم الأعاصير كاريكاتير "ذا ويك"
كتبت: إنجى مجدى
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نشرت صحيفة "ذا ويك" الأمريكية، كاريكاتير يستنكر إصرار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، على إنكار حقيقة التغير المناخى، على الرغم من الأعاصير المتزايدة التى تواجهها الولايات المتحدة.

 

وفى الكاريكاتير يقف ترامب ويبدو محاطا بالأعاصير التى تضرب حاليا عدة ولايات أمريكية، وأسفرت عن خسائر جمة ونزوح الآلاف من منازلهم، بينما يصب تركيزه على تحقيق التدخل الروسى فى انتخابات 2016، ويقول "لقد انتهى التحقيق وخلص إلى أن جميعكم كذبة".

 

 وأعلن المحقق الخاص روبرت مولر استقالته من وزارة العدل، الأربعاء، مع انتهاء تحقيق التدخل الروسى وتسليمه تقرير النتائج قبل شهرين. وعلى جانب أخر، يصر الرئيس الأمريكى على أن قضية تغير المناخ هى مجرد كذبة صينية لتقويض الاقتصاد الأمريكى وقد تراجع عن الكثير من سياسات أسلافه حيال القضية التى تهدد العالم.

 

 


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التغير المناخى

الاعاصير

دونالد ترامب

الولايات المتحدة


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