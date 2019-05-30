فى آخر جلسات مايو.. ارتفاع بورصات السعودية ودبى والبحرين.. وتباين الكويت

كتب هانى الحوتى

ارتفعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، وآخر جلسات شهر مايو، إذ اختتم سوق الأسهم السعودية الشهر بارتفاع المؤشر العام وسط صعود شبه جماعى للقطاعات، ودفع سهم إعمار العقارية بورصة دبى للارتفاع، ودفعت أسهم البنوك والخدمات بورصة البحرين للصعود للجلسة الخامسة على التوالى، فيما تباينت مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.22% رابحاً 102.60 نقطة ليغلق عند مستوى 8516.48 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.13% رابحاً 38.95 نقطة ليغلق عند مستوى 3474.69 نقطة. ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.22% رابحاً 102.60 نقطة ليغلق عند مستوى 8516.48 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.13% رابحاً 38.95 نقطة ليغلق عند مستوى 3474.69 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 95.1 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 130 شركة، فيما تراجعت 44 شركة.

وارتفع 20 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 5.03%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.68%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.66%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.57%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.46%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.23%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.15%.

وجاء سهم "مسك" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.89%، تلاه "بى سى آى" بنسبة 6.93%، ثم وقت اللياقة بنسبة 5.32%، فيما تصدر سهم "التأمين العربية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.75% ثم البحر الأحمر بنسبة 1.73%، ثم ثمار بنسبة 1.36%.

بورصة دبى ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.79% رابحاً 20.63 نقطة ليغلق عند مستوى 2620.33 نقطة. ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.79% رابحاً 20.63 نقطة ليغلق عند مستوى 2620.33 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 159.4 مليون سهم محققة ما قيمته 206.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 3589 صفقة لـ35 سهما، وارتفع 20 سهما، فيما انخفض 11 سهما، واستقر 4 أسهم.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.14%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.37%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.15%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.63%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.47%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.30%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.15%.

بورصة البحرين ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.24% رابحاً 3.39 نقطة ليغلق عند مستوى 1433.52 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات. وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 8.47%، ثم سهم دار التكافل بنسبة 5.80%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة بنك المشرق بنسبة 10%، ثم شركة شعاع كابيتال بنسبة 2.42%.ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.24% رابحاً 3.39 نقطة ليغلق عند مستوى 1433.52 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 3.3 مليون سهم، بقيمة قدرها 492 ألف دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 13.07% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.38%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.79%، قطاع الخدمات بنسبة نمو 5.93% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.88%، ثم سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.66%.

فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.88% بضغوط هبوط سهم عقارات السيف بنسبة 0.98%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.80%.

بورصة الكويت تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.38% رابحاً 21.65 نقطة ليغلق عند مستوى 5731.67 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.59% رابحاً 36.88 نقطة ليغلق عند مستوى 6242.24 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.21% خاسراً 9.95 نقطة ليغلق عند مستوى 4736.58 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 91.7 مليون سهم بقيمة 30.9 مليون دينار كويتى عبر 5580 صفقة.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 4.84%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.42%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.03%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.96%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.18%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.35%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.25%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.14%.

وجاء سهم "المنتجعات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 16.67%، تلاه المعدات بنسبة 9.17%، ثم شارقة بنسبة 8.01%، فيما تصدر سهم "السورية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 11.11% ثم التعمير بنسبة 9.83%، ثم سنرجى بنسبة 9.47%.