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فحص 667 ألف طن بطاطس مائدة معدة للتصدير لدول أوروبا حتى الآن

الخميس، 30 مايو 2019 02:00 ص
فحص 667 ألف طن بطاطس مائدة معدة للتصدير لدول أوروبا حتى الآن بطاطس - أرشيفية
كتب عز النوبى
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 قالت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع العفن البنى للبطاطس، إن أجمالى ما تم فحصه من بطاطس المائدة المعدة للتصدير لدول العالم خاصة دول الاتحاد الأوروبى منذ بدء موسم التصدير وحتى الآن بلغ 667 ألفًا و266 طنًا، وجارى الفحص بمعامل المشروع.
 

 وأضافت مدير مشروع العفن البنى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك شحنات حاليًا يتم فحصها بمعامل مشروع الفن البنى، مؤكدة أن جميع الشحنات التى تم فحصها من بطاطس المائدة المعدة للتصدير لجميع دول العالم منذ بدء التصدير، تنطبق عليها جميع الإجراءات الحجرية وتخلو من أى أمراض من العفن البنى.
 

كانت وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، حددت اشتراطات تصدير محصول البطاطس، منذ بدء الموسم التصديرى وأولها خلوّها من الإصابة بالعفن البنى، إذ تمت زراعة البطاطس فى أراضٍ خالية من الأمراض.
 

وأكد تقرير، أن كل الكميات المصدرة من البطاطس لدول الخليج وأوروبا والأسواق العالمية تنطبق عليها كل الاشتراطات الحجرية، من خلال تطبيق إجراءات مشددة لتصدير المحصول، وتشديد الرقابة على البطاطس التى يتم تصديرها لجميع دول العالم.


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