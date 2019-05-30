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فحص عينة من مخدر الفودو ضبطت بحوزة عاطل وشقيقته فى باب الشعرية

الخميس، 30 مايو 2019 11:14 ص
فحص عينة من مخدر الفودو ضبطت بحوزة عاطل وشقيقته فى باب الشعرية مخدر الفودو-ارشيفية
كتب سليم على
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أمرت نيابة باب الشعرية، رجال المعمل الجنائى، بفحص  كمية من مخدر الفودو تم ضبطها بحوزة عاطل وشقيقته شرعوا فى الاتجار بها بمركز بدائرة القسم، لكتابة تقرير واف عنها وتسليمه للنيابة العامة؛ لاستكمال التحقيقات. 
 
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى قسم شرطة باب الشعرية، بلاغا يفيد قيام عامل وشقيقته "ربة منزل" فى ممارسة نشاط إجرامى فى مجال تصنيع وبيع المواد المخدرة، واتخاذهما محل إقامتهما مكانا لمزاولة نشاطهما الإجرامى غير المشروع.
 
وأشارت التحقيقات، إلى أنه عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما وضبطهما، وبحوزتهما 2 كيلو جرام من مخدر الفودو، وكيس تبغ، ومبلغ 5 آلاف و380 جنيها، و3 موازين حساسة، وماكينة تغليف، و230 كيسا فارغا ومُعدًّا للتعبئة.
 
وأضافت التحقيقات أنه بمواجهة رجال المباحث المتهمين بما أسفر عنه الضبط وقائمة المضبوطات، اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، واستخدام باقى المضبوطات فى تصنيع المواد المخدرة والاتجار بها، وبأن المبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، فجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

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