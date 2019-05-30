غرق ربة منزل أثناء غسيل الملابس فى ترعة بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقت ربة منزل مصرعها غرقا داخل ترعة المنصورية بناحية مركز أجا محافظة الدقهلية أثناء غسيل الملابس.

تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز أجا، بغرق ربة منزل داخل ترعة المنصورية، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثمان وتبين أن السيدة تدعى أسماء عنتر محمد شعيشع 45 سنة ومقيم بمنشية عبد النبي التابعة لدائرة المركز.

وبسؤال أسرتها أكدت انه أثناء غسل الملابس بالترعة انزلقت قدمها داخل الترعة وغرقت، وجاري تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة، التى صرحت بدفن الجثمان.