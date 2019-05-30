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عودة 5 آلاف معتمر على متن 22 رحلة بمطار القاهرة.. غدًا

الخميس، 30 مايو 2019 09:58 م
عودة 5 آلاف معتمر على متن 22 رحلة بمطار القاهرة.. غدًا مطار القاهرة
كتب هانى عثمان

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شهد مطار القاهرة الدولي، غدًا الجمعة، عودة 5100 معتمر إلى أرض الوطن بعد أداء مناسك عمرة شهر رمضان، على متن 22 رحلة جوية لشركة مصر للطيران والخطوط السعودية من مطارى جدة والمدينة المنورة.

وقالت مصادر، إنه مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولى استقبل 2900 معتمر على متن 11 رحلة جوية للشركة الوطنية مصر للطيران، بواقع 7 رحلات من جدة و4 من المدينة المنورة.

وأضافت المصادر، أن مبنى الركاب 2 الجديد استقبل 11 رحلة للخطوط السعودية من مطارى جدة والمدينة لعودة 2200 معتمر إلى أرض الوطن بعد أداء مناسك العمرة.

وأوضحت المصادر، أن المطار يشهد كثافة كبيرة اليوم وغدًا فى عودة المعتمرين، لافتًا إلى أن سلطات المطار دفعت بفرق من العلاقات العامة لإنهاء إجراءات وصول المعتمرين وتسهيل خروجهم من صالات الوصول.

 


مطار القاهره

اخبار المطار

عمره رمضان

مصر للطيران

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