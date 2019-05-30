على هامش القمتين الإسلامية والعربية.. مباحثات عراقية أردنية

مكة المكرمة - بغداد (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية العراقى محمد على الحكيم مع وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال لقائهما على هامش القمتين الإسلامية والعربية بمكة المكرمة حسبما أفاد بيان للخارجية العراقية أوردته الوكالة الوطنية العراقية اليوم الخميس.

واستعرض الوزيران أطر التعاون الثنائي، وأهمية رفع زخم التنسيق الاستراتيجى على صعيد العلاقات الثنائية بين بغداد وعمان، وتبادل وجهات النظر حول سبل تفعيل العمل العربى المشترك فى مواجهة التحديات، وتعزيز الاستقرار بالمنطقة، وأولويات المرحلة المقبلة فى ضوء القمتين الإسلامية، والعربية.