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علامات ليلة القدر .. تعرف عليها فى نقاط

الخميس، 30 مايو 2019 11:29 م
علامات ليلة القدر .. تعرف عليها فى نقاط صلاة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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علامات ليلة القدر
 

ليلة القدر هى ليلة الغفران .. ليلة القرب من الله عز وجل ..  ليلة تضيق فيها الأرض بالملائكة فلا يكون مكان لشيطان، لذلك يحرص المسلمون على التماس وتحرى هذه الليلة المباركة التى تتنزل فيها الملائكة فيها.

 

علامات ليلة القدر من السنة
 

وهناك عدة علامات تشير إلى ليلة القدر من بينها ما يلى :

  • أن تطلع الشمس لا شعاع لها، فقد ورد عن أُبَيِّ بن كعب في ذكر علامة ليلة القدر كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن أَمَارَتَهَا "أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لا شُعَاعَ لَهَا" "رواه مسلم"، وفي بعض الأحاديث: "كَأَنَّهَا طَسْتٌ" (مسند أحمد)، والمعنى: كأنها طست من نحاسٍ أبيض.
  • وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «هِيَ طَلْقَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا يَفْضَحُ كَوَاكِبَهَا، لَا يَخْرُجُ شَيْطَانُهَا حَتَّى يَخْرُجَ فَجْرُهَا" (ابن حبان).طَلْقَة: طَيِّبةٌ لا حَرَّ فيها ولا بَرْد.بَلْجَةٌ: مشرقة.
  • وقيل: إنَّ الْمُطَّلِعَ على ليلة القدر يَرَى كُلَّ شَيْءٍ سَاجِدًا.
  • وقيل: يَرَى الأنوارَ سَاطِعَةً في كُلِّ مَكَانٍ حَتَّى فِي الْمَوَاضِعِ الْمُظْلِمَة.
  • وقيل: يَسْمَعُ سَلامًا أَوْ خِطَابًا مِنَ الملائكة.
  • وقيل: مِنْ عَلامَاتِهَا اسْتِجَابَةُ دُعَاءِ مَنْ وُفِّقَ لَهَا.

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