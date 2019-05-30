علامات ليلة القدر .. تعرف عليها فى نقاط

كتب على عبد الرحمن

علامات ليلة القدر



ليلة القدر هى ليلة الغفران .. ليلة القرب من الله عز وجل .. ليلة تضيق فيها الأرض بالملائكة فلا يكون مكان لشيطان، لذلك يحرص المسلمون على التماس وتحرى هذه الليلة المباركة التى تتنزل فيها الملائكة فيها.

علامات ليلة القدر من السنة



وهناك عدة علامات تشير إلى ليلة القدر من بينها ما يلى :