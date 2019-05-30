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عرض مباريات بطولة الأمم الأفريقية على شاشات فى الميادين والأندية

الخميس، 30 مايو 2019 09:09 ص
عرض مباريات بطولة الأمم الأفريقية على شاشات فى الميادين والأندية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج
سوهاج - عمرو خلف
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أعلن الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، عن عرض مراكز الشباب والأندية الرياضية بالمحافظة بطولة الأمم الأفريقية، والتى ستبدأ فى 21 يونيو وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

جاء ذلك خلال حضوره فعاليات ختام الدورة الرياضية الرمضانية لكرة القدم، والتى نظمتها مديرية الشباب والرياضة بجزيرة الزهور بمشاركة مراكز الشباب على مستوى المحافظة.

وأضاف المحافظ أن المحافظة وضعت خطة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لعرض المباريات على شاشات عرض عملاقة بالميادين والأندية.

ووجه المحافظ دعوة لجميع الشباب لممارسة الرياضة والاهتمام بها لبناء مصر، مشيداً بالروح الرياضية العالية التى ظهرت عليها الفرق المشاركة، والتنظيم الرياضى الجيد للدورات الرمضانية التى تنظمها مديرية الشباب والرياضة، مشيرا إلى أن تلك الدورات تساهم بشكل كبير فى اكتشاف المواهب الرياضية وتنمية القيم، والأخلاق، وحب المنافسة الرياضية لدى النشء والشباب.


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بطولة الامم الافريقية

الشباب والرياضة

جزيرة الزهور


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