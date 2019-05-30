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"طيرانك لوحدك مبقاش حلم".. استعدادات لإطلاق ملابس تعمل بمحركات نفاثة فى 2020

الخميس، 30 مايو 2019 05:34 م
"طيرانك لوحدك مبقاش حلم".. استعدادات لإطلاق ملابس تعمل بمحركات نفاثة فى 2020 البدلة النفاثة
رويترز
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أصبح طيران الإنسان بمفردة ليس حلم، بعد أن اعتزم ريتشارد براونينج " طيار بريطانى سابق" إعداد ملابس بمحركات نفاثة تحمل الانسان إلى الجه التى يريد السفر إليها.
 

ولبراونينج رقم قياسي عالمي مسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعلى سرعة لحُلة تعمل بمحركات نفاثة مستخدما طرازا سابقا للحُلة التي وصلت سرعتها إلى 51.5 كيلو متر في الساعة عام 2017.

 

ويعتزم براونينج الآن إنشاء أول سلسلة في العالم للملابس التي تعمل بمحركات نفاثة والتي من المتوقع إطلاقها في 2020. والمناورات التي جرت يوم الجمعة كانت عرضا لما سيأتي في السلسلة.

 

وتتميز الحُلات بخمس محركات تيربو نفاثة منهم، اثنان صغيران على كل ذراع وواحد أكبر على الظهر.

 

يذكرأن ،حلّق طيارون يرتدون حُلات تعمل بمحركات نفاثة في السماء فوق منطقة جلوستر دوكس في انجلترا، وقالت الشركة المصنعة للحُلات، إنها المرة الأولى التي تجعل ثلاثة طيارين يحلقون في نفس الوقت.

 

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