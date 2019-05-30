طوارئ بالرى فى الشرقية لتوصيل المياه للمزارعين.. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء نصار

فى إطار استمرار المتابعة الدورية لحالة الرى بجميع المحافظات، توجه اليوم المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى يرافقه عدد من قيادات الوزارة المعنية لمحافظة الشرقية، حيث تفقد حالة المياه بكل من ترعة الصوفية وترعة الهجارسة وترعة سنجها الغربى والوقوف على أعمال التطهيرات الجارى تنفيذها على بحر مويس وبحر أبو الأخضر بزمام إداراتى رى غرب وشرق الشرقية.

كما رافق رئيس مصلحة الرى، مسئولى الرى بالمحافظة وفى وجود المنتفعين على الترع وذلك لمتابعة توصيل المياه بالدرجات والكميات الكافية لجميع الأراضى وجار المتابعة حيث تم حسم كف طلبات المنتفعين على ترعة سنجها الغربى وتم تنفيذ مناوبات لتوصيل المياه بترعة الصوفية.

ووجه السعدى بسرعة إصلاح الوحدة المعطلة على ترعة الهجارسة وجارٍ الإصلاح والمرور والمتابعة المستمرة لحين حسم جميع الشكاوى.

جدير بالذكر أنه أثناء المرور تلاحظ قيام بعض المنتفعين بزراعة مساحات شاسعة من محصول الأرز بالمخالفة ما تسبب فى ضعف وصول المياه لبعض الترع.

وأوصى السعدى بإجراء حركة تنقلات بين قيادات المصلحة بمحافظة الشرقية لتنشيط العمل وتحقيق الأهداف المنشودة، وقد تفضل السيد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى باعتمادها على الفور لصالح العمل وفى إطار تكثيف المتابعة الميدانية والتواصل مع المنتفعين والمزارعين وحل المشكلات على الطبيعة فى حينه.