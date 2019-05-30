طقس العيد معتدل على السواحل حار بالدلتا والصعيد.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

قال خبراء هيئة الأرصاد الجوية إن طقس عيد الفطر، الذى يبدأ الثلاثاء المقبل، سيكون معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على الوجه البحرى والصعيد، بينما تتراوح درجة الحرارة العظمى بالقاهرة بين 35 و36.

وتقدم الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة، بالتهنئة للشعب المصرى بمناسبة عيد الفطر المبارك، موضحا أنه من المتوقع أن تدور درجات الحرارة خلال الأيام من الاثنين حتى الخميس المقبلين حول معدلاتها الطبيعية فى هذا الوقت من العام. متابعا: "من المتوقع أن يسود طقس معتدل على كل المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، ويكون حارا على محافظات الوجه البحرى والقاهرة حتى مدن القناة، شديد الحرارة على جنوب البلاد خلال ساعات النهار، لطيفا ليلا على كل الأنحاء".

ومن المتوقع خلال تلك الفترة أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم الأنحاء، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على السواحل الغربية للبلاد، وخفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون الرياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه بصفة عامة ستسمح الأجواء بالخروج إلى الحدائق والمتنزهات، وإلى الشواطئ المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، ومسطح نهر النيل، لكنها نصحت بالقيادة بهدوء على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية فى الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية.

وفيما يخص درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تتراوح بين 29 و31 على السواحل الشمالية وشمال سيناء، و35 و36 على الوجه البحرى والقاهرة، و38 و40 على شمال الصعيد، و44 و45 على جنوب الصعيد، وبين 35 و46 على جنوب سيناء.