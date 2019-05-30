سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 03:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

طقس العيد معتدل على السواحل حار بالدلتا والصعيد.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الخميس، 30 مايو 2019 02:04 م
طقس العيد معتدل على السواحل حار بالدلتا والصعيد.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

قال خبراء هيئة الأرصاد الجوية إن طقس عيد الفطر، الذى يبدأ الثلاثاء المقبل، سيكون معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على الوجه البحرى والصعيد، بينما تتراوح درجة الحرارة العظمى بالقاهرة بين 35 و36.

وتقدم الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة، بالتهنئة للشعب المصرى بمناسبة عيد الفطر المبارك، موضحا أنه من المتوقع أن تدور درجات الحرارة خلال الأيام من الاثنين حتى الخميس المقبلين حول معدلاتها الطبيعية فى هذا الوقت من العام. متابعا: "من المتوقع أن يسود طقس معتدل على كل المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، ويكون حارا على محافظات الوجه البحرى والقاهرة حتى مدن القناة، شديد الحرارة على جنوب البلاد خلال ساعات النهار، لطيفا ليلا على كل الأنحاء".

ومن المتوقع خلال تلك الفترة أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم الأنحاء، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على السواحل الغربية للبلاد، وخفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون الرياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه بصفة عامة ستسمح الأجواء بالخروج إلى الحدائق والمتنزهات، وإلى الشواطئ المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، ومسطح نهر النيل، لكنها نصحت بالقيادة بهدوء على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية فى الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية.

وفيما يخص درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تتراوح بين 29 و31 على السواحل الشمالية وشمال سيناء، و35 و36 على الوجه البحرى والقاهرة، و38 و40 على شمال الصعيد، و44 و45 على جنوب الصعيد، وبين 35 و46 على جنوب سيناء.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: درجات الحرارة تنخفض بمعدل 3 درجات خلال الـ72 ساعة المقبلة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

لا تتعرضوا لأشعة الشمس وأكثروا شرب السوائل.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة وغدا ذروة الموجة الحارة والعظمى بالقاهرة تصل 39درجة.. الأرصاد: طقس "الويك إند" شديد الحرارة بأغلب الأنحاء ويشهد انخفاضا بمعدل درجة واحدة

طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة

تصل 44 درجة على بعض أنحاء الجمهورية.. اعرف توقعات طقس الغد

حالة الطقس

طقس العيد

توقعات الطقس فى العيد

درجات الحرارة فى العيد


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة