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طرح مجوهرات إيميلدا ماركوس للبيع بعد موافقة الرئيس الفلبينى

الخميس، 30 مايو 2019 05:51 م
طرح مجوهرات إيميلدا ماركوس للبيع بعد موافقة الرئيس الفلبينى إيميلدا ماركوس
رويترز
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 قال متحدث باسم الرئيس الفلبيني اليوم الخميس إن مجوهرات السيدة الأولى السابقة إيميلدا ماركوس، التي اشتهرت بالإنفاق ببذخ وامتلاك مجموعة هائلة من الأحذية، ستطرح للبيع ليستفيد شعب الفلبين من عائدات بيعها.

وسعت هيئة استعادة الأصول الحكومية للحصول على موافقة الرئيس رودريجو دوتيرتي على بيع مجموعة من ثلاثة أطقم مجوهرات صادرتها قبل نحو 30 عاما بعد سقوط حكم زوجها الدكتاتور الراحل فرديناند ماركوس.

وتشمل المجموعة التي صودرت في هاواي، حيث كان فرديناند وإيميليا يقيمان في المنفى، ألماسة نادرة زنة 25 قيراطا اسطوانية الشكل قالت صالة مزادات كريستيز في لندن في عام 2015 إن قيمتها قد تصل إلى خمسة ملايين دولار.

وسبق أن حاولت الحكومة بيع المجوهرات لكن إيميلدا التي تبلغ من العمر 89 عاما الآن اعترضت على الخطوة. والأطقم الثلاثة في المجموعة موجودة الآن في خزانة البنك المركزي وقدرت قيمتها في عام 1991 بستة ملايين دولار.

 


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