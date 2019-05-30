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طائرات حربية تركية تضرب أهدافا للأكراد فى العراق

الخميس، 30 مايو 2019 01:17 م
طائرات حربية تركية تضرب أهدافا للأكراد فى العراق مقاتله _ صورة أرشيفية
اسطنبول (رويترز)
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قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إن طائرات حربية تركية وطائرات هليكوبتر هجومية ضربت أهدافا فى الجبال الواقعة بشمال العراق وإن الجيش "حيّد" 19 مسلحا كرديا مع دخول عمليته هناك يومها الرابع.

وذكرت الوزارة أن جنديين تركيين، قتلا أمس الأربعاء متأثرين بجروح أصيبا بها فى انفجار عبوة ناسفة خلال (عملية المخلب) التى تستهدف مسلحى حزب العمال الكردستانى فى منطقة هاكورك قرب الطرف الجنوبى الشرقى من تركيا.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة تصاعد الدخان من قمة تل مع تردد دوى إطلاق النار بينما حلقت طائرات هليكوبتر هجومية فى السماء. وقالت الوزارة إن المقطع يظهر تدمير موقع مدافع آلية ثقيلة لحزب العمال الكردستاني.

وذكرت الوزارة اليوم الخميس أن الجيش "حيّد" أربعة مسلحين فى أحدث تحركاته، ليرتفع العدد الكلى إلى 19 مسلحا. واستخدمت الوزارة لفظا يشير عادة إلى القتل، لكنه قد يعنى أيضا الإصابة أو الأسر.

 

 


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