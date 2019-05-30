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ضد مجهول.. قتل "مسجل خطر" وتقطيع جثته بإمبابة

الخميس، 30 مايو 2019 09:20 م
ضد مجهول.. قتل "مسجل خطر" وتقطيع جثته بإمبابة أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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فى عالم "الجريمة" لا يوجد شىء كامل، نظرية ثابتة لا تتحرك بمرور الزمان، ولكن هناك دائمًا شواذ لكل قاعدة، فهناك جرائم قتل اخترقت تلك النظرية وقيدت ضد مجهول، ومرت سنوات على ارتكابها، ولم يستدل على الجاني، قد يكون أبطالها سياسيين وفنانين وشخصيات عامة أو مواطنين عاديين، ولكن ظلت تفاصيلها لغزا حير رجال الشرطة، ودفعتهم في أغلب الحالات إلى حفظ القضية تحت مسمى "ضد مجهول".

"اليوم السابع" يقدم سلسلة " ضد مجهول"  خلال شهر رمضان المبارك، نكشف فيها أبرز القضايا التى شملت الكثير من الإثارة والقصص، سواء كان أبطالها من الشخصيات العامة أو الفنانين أو المواطنين، ففى السطور التالية نرصد عددًا من تلك الجرائم التى حيرت الشرطة ولم يتم التوصل فيها لهوية الجاني.

 

تمزيق جثة مسجل خطر

قضية جديدة شهدتها منطقة حدائق القبة، بعد العثور على جثة مسجل خبر ممزقة داخل أكياس.

المجنى عليه سبق اتهامه في 21 قضية مخدرات، وعرف بسوء السلوك داخل منطقة حدائق القبة.

وكشفت التحريات والطب الشرعى، عن أن الجانى قام بالإجهاز على المجنى عليه أثناء نومه وطعنه عدة طعنات، ثم تم تقطيع الجثة إلى أشلاء، وإخفائها داخل حقيبتين وإلقائهما في ترعة الإسماعيلية بمنطقة مسطرد.

القضية أثارت الرعب والفزع وسط أهالى إمبابة، وكثرت الأقاويل بأن ابنة المجنى عليه هى من وراء الجريمة، نتيجة الخلافات الكبيرة بينهما.


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