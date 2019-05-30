سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 12:17 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 6 قطع أسلحة نارية في مشاجرة بين مواطنين بأسيوط

الخميس، 30 مايو 2019 12:02 م
ضبط 6 قطع أسلحة نارية في مشاجرة بين مواطنين بأسيوط الأسلحة المضبوطة بحوزة المتهمين
كتب محمود عبد الراضى - محمد أبو عوض
إضافة تعليق

سيطرت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة صدفا، بمديرية أمن أسيوط، على مشاجرة تم فيها إطلاق أعيرة نارية وأسفرت عن متوفى ومصابين بقرية الدوير دائرة المركز، حيث انتقلت على  الفور الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة وتبين حدوث المشاجرة بين كل من : طرف أول مزارع ، وعامل ، وشقيق الثانى عامل ،  هارب، ومزارع ،  هارب وابن الرابع والحاصل على دبلوم ، وطرف ثانى حاصل على معهد فنى ،  شقيق السادس، حاصل على معهد فنى ، – هارب حاصل على دبلوم ،   موظف ،  وشقيق التاسع "موظف ،  جميعهم مقيمين بذات القرية.

 

ونشب الخلافات  بين الطرفين  على إيقاف مركبة "توك توك" خاصة بالثالث ودراجة نارية خاصة بالسادس، وتبادلوا خلالها إطلاق الأعيرة النارية والخرطوش، ما أسفر عن إصابة الأول والسادس بأعيرة نارية وتوفى ( مزارع  ) وإصابة بائع متجول وسائق توك توك وطالب (تصادف تواجدهم) بأعيرة نارية وخرطوش متفرقة.

 

وبجمع المعلومات وتكثيف التحريات ومناقشة طرفى المشاجرة والمصابين إلى أن مطلق العيار النارى الذى أودى بحياة المزارع هو المتهم السادس ، وأمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الأول "رشاش بورسعيد" والثانى والثالث والسادس والثامن "4 بنادق آلية" كما ضُبط بمسكن المتهم السابع "بندقية آلية"، وبمواجهتهم اعترفوا باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم ، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهمين الهاربين.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

سقوط مزارعين بحوزتهما أسلحة نارية فى أسوان

ضبط 13 متهما وبحوزتهم 16 قطعة سلاح نارى بأسيوط

ضبط سائق بحوزته سلاح نارى لإصابته شخصين فى مشاجرة بالوادى الجديد

ضبط 35 قضية سلاح نارى ومخدرات و55 قضية آداب فى حملة مكبرة بالمحلة

أمن بنها يضبط عاطلا بحوزته 3 كيلو بانجو و250 جرام هيروين وسلاح نارى

ضبط 7 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية بالفيوم

اسلحة نارية

توك توك

خناقة صدفا

اسيوط


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة