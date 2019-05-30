ضبط 6 قطع أسلحة نارية في مشاجرة بين مواطنين بأسيوط

كتب محمود عبد الراضى - محمد أبو عوض

سيطرت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة صدفا، بمديرية أمن أسيوط، على مشاجرة تم فيها إطلاق أعيرة نارية وأسفرت عن متوفى ومصابين بقرية الدوير دائرة المركز، حيث انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة وتبين حدوث المشاجرة بين كل من : طرف أول مزارع ، وعامل ، وشقيق الثانى عامل ، هارب، ومزارع ، هارب وابن الرابع والحاصل على دبلوم ، وطرف ثانى حاصل على معهد فنى ، شقيق السادس، حاصل على معهد فنى ، – هارب حاصل على دبلوم ، موظف ، وشقيق التاسع "موظف ، جميعهم مقيمين بذات القرية.

ونشب الخلافات بين الطرفين على إيقاف مركبة "توك توك" خاصة بالثالث ودراجة نارية خاصة بالسادس، وتبادلوا خلالها إطلاق الأعيرة النارية والخرطوش، ما أسفر عن إصابة الأول والسادس بأعيرة نارية وتوفى ( مزارع ) وإصابة بائع متجول وسائق توك توك وطالب (تصادف تواجدهم) بأعيرة نارية وخرطوش متفرقة.

وبجمع المعلومات وتكثيف التحريات ومناقشة طرفى المشاجرة والمصابين إلى أن مطلق العيار النارى الذى أودى بحياة المزارع هو المتهم السادس ، وأمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الأول "رشاش بورسعيد" والثانى والثالث والسادس والثامن "4 بنادق آلية" كما ضُبط بمسكن المتهم السابع "بندقية آلية"، وبمواجهتهم اعترفوا باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم ، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهمين الهاربين.