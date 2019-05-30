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ضبط 4 متهمن بحوزتهم أسلحة نارية بالفيوم

الخميس، 30 مايو 2019 01:39 م
ضبط 4 متهمن بحوزتهم أسلحة نارية بالفيوم حبس -أرشيفية
الفيوم – رباب الجالي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط 4 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية وتم تحرير المحاضر اللازمة لهم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
 
 
كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بضبط كل من محمود ح ع 21 سنة عامل، سبق ضبطه فى 9 قضايا ومطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين وبحوزته طبنجة مجهولة المصدر ومختار ق ش 51 سنة موظف بالإدارة الصحية، والسابق إتهامه في قضية كهرباء وبحوزته بنقية خرطوش عيار 12 و2 طلقة من ذات العيار ومحمد ج ر 24 سنة عامل وبحوزته فرد خروش عيار 16 ومحمد س ع 33 سنة عامل وسبق اتهامه في 3 قضايا حيازة سلاح ومخدرات وسرقة وبحوزته فرد خرطوش عيار 16 وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
 
 

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الفيوم

مديرية أمن الفيوم

تجارة الأسلحة

حيارزة الأسلحة


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