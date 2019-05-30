ضبط 35 لفافة هيروين بحوزة راكب فى محطة مترو الزهراء

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة الزهراء لمترو الأنفاق من ضبط أحد الأشخاص (سبق إتهامه فى قضية "مخدرات" ، مقيم بالقاهرة ) أثناء تواجده بالمحطة ، وبحوزته كيس بلاستيك بداخله (35 لفافة بلاستيكية بداخلهم مسحوق الهيروين المخدر وزنت جميعها 30 جرام ، ومبلغ مالى ، هاتف محمول) بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه .

ونجحت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة الملك الصالح لمترو الأنفاق في ضبط أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة ) متلبساً بنشل هاتف محمول من إحدى السيدات ، أثناء وجودهما بمحطة الملك الصالح لمترو الانفاق ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة .

وتمكنت الخدمة الأمنية المعينة بمحطة حلوان لمترو الأنفاق من ضبط ( أحد الأشخاص مقيم حلوان بالقاهرة ) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية " عاهة مستديمة" بالسجن لمدة 10 سنوات .

وتمكنت الخدمة الأمنية المعينة بمحطة سانت تريزا لمترو الأنفاق من ضبط (نقاش ، ، مقيم بالجيزة ) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "مخدرات" بالسجن لمدة 3 سنوات .