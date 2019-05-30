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ضبط 35 لفافة هيروين بحوزة راكب فى محطة مترو الزهراء

الخميس، 30 مايو 2019 12:10 م
ضبط 35 لفافة هيروين بحوزة راكب فى محطة مترو الزهراء هيروين ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة الزهراء لمترو الأنفاق من ضبط أحد الأشخاص (سبق إتهامه فى قضية "مخدرات" ، مقيم بالقاهرة ) أثناء تواجده بالمحطة ، وبحوزته كيس بلاستيك بداخله (35 لفافة بلاستيكية بداخلهم مسحوق الهيروين المخدر وزنت جميعها 30 جرام ، ومبلغ مالى ، هاتف محمول) بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه .

ونجحت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة الملك الصالح لمترو الأنفاق في ضبط أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة ) متلبساً بنشل هاتف محمول من إحدى السيدات ، أثناء وجودهما بمحطة الملك الصالح لمترو الانفاق ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة .

 وتمكنت الخدمة الأمنية المعينة بمحطة حلوان لمترو الأنفاق من ضبط ( أحد الأشخاص مقيم حلوان بالقاهرة ) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية " عاهة مستديمة" بالسجن لمدة 10 سنوات .

وتمكنت الخدمة الأمنية المعينة بمحطة سانت تريزا لمترو الأنفاق من ضبط (نقاش ، ، مقيم بالجيزة ) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "مخدرات" بالسجن لمدة 3 سنوات .

 

 

 


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مخدرات

تنفيذ الاحكام

هيروين

وسائل المواصلات


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