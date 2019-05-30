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ضبط 21 ألف قطعة منتج مجهولة المصدر بمصنع غير مرخص بالإسكندرية

الخميس، 30 مايو 2019 12:31 م
ضبط 21 ألف قطعة منتج مجهولة المصدر بمصنع غير مرخص بالإسكندرية صورة من المضبوطات من السلع مجهولة المصدر
كتب محمود عبد الراضى - محمد أبو عوض
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نجحت جهود الأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة الجرائم التموينية والتصدى لجرائم الغش التجارى والسلع الإستهلاكية مجهولة المصدر لحماية جمهور المستهلكينن، فى ضبط 21 ألف قطعة منتج مجهولة المصدر بمصنع غير مرخص بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية، قيام أحد الأشخاص بإدارة مصنع بدون ترخيص لتصنيع الأحذية بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى حيث يقوم بتصنيع كميات كبيرة من الأحذية غير المطابقة للمواصفات القياسية مستخدماً مسلتزمات إنتاج مجهولة المصدر، كما يقوم بتدوين عبارات لمنشأ تصنيع مخالف للحقيقة مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المذكور بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وضبط  "12000" حذاء متنوع منتج نهائى غير مطابق للمواصفات مدون عليها علامة تجارية وهمية و"9000" قطعة مسلتزمات إنتاج مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى ضبط المتهم الهارب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


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سلع مجهولة المصدر

مصنع احذية

الاسكندرية

الغش التجارى


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