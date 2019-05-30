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ضبط 14 مخبزا تنتج خبز مخالف للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة

الخميس، 30 مايو 2019 04:03 م
ضبط 14 مخبزا تنتج خبز مخالف للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة حمله على المخابز - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء مجدى القمرى مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الأسواق ومواجهة تهريب السلع الغذائية المدعمة والأسمدة  إلى السوق السوداء بالتعاون مع مديرية التموين.
 
وأشرف على الحملة اللواء محمد هندى مدير المباحث ألجنائية والمهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين ومشاركة العقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى رئيس إدارة الرقابة التجارية.
 
وأسفرت الحملة عن ضبط 14 مخبز بمركز أبو المطامير لإنتاجهم خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات و كذلك تجميع الدقيق المدعم  لإعادة بيعه فى السوق السوداء  للتربح والكسب الغير مشروع،تم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 

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حوادث البحيرة

مركز ابو المطامير

خبز مدعم

حملات تموينية بالبحيرة


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