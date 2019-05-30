ضبط 1306 هاربين وتحصيل 100 ألف جنيه خلال 24 ساعة فى الغربية

الغربية - عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، وقادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 1306 هاربين من أحكام، منهم 2 محكوم عليهم فى جناية 702 حكم جزئى، و92 حكم مستأنف، و488 حكم فى غرامات، و22 حكم فى مخالفات، كما تم تحصيل 102 ألف و456 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.