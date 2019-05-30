سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 09:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 1306 هاربين وتحصيل 100 ألف جنيه خلال 24 ساعة فى الغربية

الخميس، 30 مايو 2019 09:19 ص
ضبط 1306 هاربين وتحصيل 100 ألف جنيه خلال 24 ساعة فى الغربية حملة أمنية - ارشيفية
الغربية - عادل ضرة
إضافة تعليق

شنت مديرية أمن الغربية حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، وقادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 1306 هاربين من أحكام، منهم 2 محكوم عليهم فى جناية 702 حكم جزئى، و92 حكم مستأنف، و488 حكم فى غرامات، و22 حكم فى مخالفات، كما تم تحصيل 102 ألف و456 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

ضبط 712 هاربا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بأسوان

القبض على 273 هاربا من أحكام قضائية بحملة أمنية بالقليوبية

القبض على 17 تاجر مخدرات وضبط أسلحة وذخائر بحملة أمنية بطوخ والقناطر الخيرية

القبض على 29 عاطلا بحوزتهم مخدرات وأسلحة بحملة أمنية بالخصوص وشبرا الخيمة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

مدير امن الغربيه

مباحث تنفيذ الاحكام


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

تفاصيل إنشاء منطقتين لوجستيتين للسلع الغذائية بالبحر الأحمر.. توفران 13 ألف فرصة عمل

تفاصيل إنشاء منطقتين لوجستيتين للسلع الغذائية بالبحر الأحمر.. توفران 13 ألف فرصة عمل

الإعلام الأجنبى والإعلانات مدفوعة الأجر "بالسوشيال" وسائل الإخوان للتحرض ضد مصر.. الجماعة تعتمد على التمويل القطرى فى الصرف على تقاريرها المشبوهة.. وخبراء: يستغلون الصحف الغربية ومواقع التواصل لنشر أكاذيبهم

الإعلام الأجنبى والإعلانات مدفوعة الأجر "بالسوشيال" وسائل الإخوان للتحرض ضد مصر.. الجماعة تعتمد على التمويل القطرى فى الصرف على تقاريرها المشبوهة.. وخبراء: يستغلون الصحف الغربية ومواقع التواصل لنشر أكاذيبهم

صرف علاج السكر والضغط مدى الحياة بالمجان للمكتشف إصابتهم فى "100 مليون صحة".. ريهام غلاب: 302 مركز لتوفير العلاج للمرضى.. وإضافة خدمات جديدة قريبا.. وحملات توعية بالمحافظات

صرف علاج السكر والضغط مدى الحياة بالمجان للمكتشف إصابتهم فى "100 مليون صحة".. ريهام غلاب: 302 مركز لتوفير العلاج للمرضى.. وإضافة خدمات جديدة قريبا.. وحملات توعية بالمحافظات

سوبر كورة.. ليس الزمالك وبيراميدز فقط.. 3 أندية تستفيد من انسحاب الأهلى

سوبر كورة.. ليس الزمالك وبيراميدز فقط.. 3 أندية تستفيد من انسحاب الأهلى

أحمد المسمارى: الجيش الليبى سلم مصر إرهابيين فى إطار الاتفاقيات المشتركة

أحمد المسمارى: الجيش الليبى سلم مصر إرهابيين فى إطار الاتفاقيات المشتركة

الرجوع الى أعلى الصفحة